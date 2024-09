Torna a Vicenza dopo 4 anni la Notte Bianca e durerà un weekend: il programma

La Notte Bianca ritorna nel centro storico di Vicenza dopo uno stop di quattro anni, e per un intero fine settimana (venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre) sarà la festa di fine estate che coinvolgerà tutta la città, con la regia congiunta del Comune, di Confcommercio Vicenza e dell’Associazione Piazze Beriche.

«La formula dell’evento rimane fedele alla tradizione ma con tante novità – ha annunciato oggi l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, presentando la manifestazione a palazzo Trissino assieme a Luigi Franceschetto dell’Associazione Piazze Beriche -. In tutto il centro storico si potrà ascoltare musica passeggiando da un luogo all’altro, si potrà assistere ad esibizioni, non mancheranno profumi culinari e mercatini; i negozi rimarranno aperti fino a tardi così come alcuni musei il venerdì e il sabato».

Le iniziative proposte riusciranno a soddisfare ogni tipo di interesse e tutti i visitatori di ogni età, spaziando da stand gastronomici a giochi per bambini, da esibizioni sportive a spettacoli danzanti fino ad artisti e band musicali per la parte più “energica” della manifestazione.

La Notte Bianca prenderà il via alle 18 di venerdì 13 settembre; venerdì e sabato gli eventi si svolgeranno fino alle 2 della notte, domenica fino alle 24. I negozi potranno rimanere aperti anche in orario serale e proporranno concerti nei plateatici fino a mezzanotte. I bar potranno allestire una spillatrice di birra nei plateatici autorizzati.

Tutti gli eventi nei singoli luoghi del centro sono costantemente aggiornati nella pagina facebook “Notte Bianca Vicenza”, su instagram @nottebiancavicenza, e sul portale “Viva” del Comune https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Notte-Bianca-di-Vicenza-2024.

LE PIAZZE – La Notte bianca, diffusa in tutto il centro storico, avrà come fulcro le piazze principali: piazza Duomo, contra’ Garibaldi, piazza San Lorenzo, piazza Castello, piazza dei Signori, dove ci saranno musica dal vivo, animazione, street food e spettacoli. Piazza dei Signori vedrà in particolare la grande arena del padel realizzata da Golden Padel, e il palco in cui le squadre agonistiche vicentine si presenteranno all’inizio dell’annata sportiva. In corso Fogazzaro sud, venerdì e sabato ci sarà “Unico”, il mercato del fatto a mano.

GLI ALPINI – Sabato 14 settembre si esibirà in centro storico la Fanfara storica della sezione ANA di Vicenza Monte Pasubio.

I MUSEI – Venerdì 13 e sabato 14 settembre alcune sedi dei Musei civici di Vicenza rimangono aperte in via straordinaria con tariffe speciali. Ultimo ingresso nelle sedi museali mezzora prima della chiusura.

In Basilica fino alle 22 si possono visitare le mostre “Illustri”, a palazzo Thiene le gallerie e le sale ipogee, a palazzo Chiericati dalle 20 “Il museo che vorrei” per ragazzi, nel Torrione di porta Castello la mostra “Hm He Ha”. A palazzo Cordellina le mostre “Asilo poetico” e “Cose disegnate bene” oltre al cortile che resterà aperto per la presentazione del libro “Alma” di Federica Manzon. In Loggia del Capitaniato ci sarà il workshop “Upcycling sabato14, per bambini; sabato e domenica dalle 19 alle 23 ci si potrà far ritrarre da fotografi professionisti.

U35 FREESTAGE – I palchi in piazza Duomo, contra’ Garibaldi, piazza San Lorenzo, piazza Castello, piazza dei Signori saranno a disposizione per esibizioni musicali, teatrali e artistiche di vario genere dalle 18 alle 21, prima dei principali eventi musicali; i giovani under 35 che avranno l’opportunità di candidarsi ed eventualmente esibirsi utilizzando la struttura già allestita e l’impianto acustico.

Le esibizioni. In piazza Castello venerdì 13 alle 18.30 Ciampa dj, alle 19.15 Albe Dalla, sabato 14 alle 18 Francesco Vero, alle 18.30 Mabe. In piazza Duomo, sabato alle 19 Antonio Casolo, alle 20 Valery Vog, alle 23 Rabbits in the Hole. In piazza delle Poste, venerdì alle 18.30 The Professors, sabato alle 20.30 Aurea.

CONCERTI NEI LOCALI – Concerti e spettacoli sono organizzati alla trattoria Oca Bianca, al ristorante Ovosodo, al Ceppo Gastronomia, da Cremarelli e alla Locanda del Gusto.

AREA CHILDREN – In piazza Biade ci sarà uno spazio con una grande varietà di giochi e attrazioni come scivoli gonfiabili, tappeti elastici.

INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON NOTTE BIANCA – Venerdì 13 ai Chiostri di Santa Corona si svolge “IspiraVi”, evento per giovani universitari e neolaureati con Riccardo Camarda. Sabato 14 a parco Querini torna il “Silent book club”: un’ora di lettura, dalle 18.30, in silenzio all’aperto; seguirà dalle 19.30 una condivisione e scambi di consigli di lettura. All’evento basterà portare un libro e magari una coperta o un cuscino per accomodarsi a leggere direttamente sul prato, davanti alle ex serre. Sempre il 14 settembre “Parliamo di teatro” con TheamaTeatro allo Spazio Bixio di via Mameli, con Piergiorgio Piccoli e altri attori. Domenica 15 settembre dalle 10 alle 19 a Parco Querini si terrà Camminando tra gli sport – Festival dello Sport Veneto: 60 società sportive del territorio si presentano a famiglie e giovanissimi all’inizio della stagione. Alle 11.30, saranno ospiti sul palco il pugile plurititolato Luca Rigoldi e le atlete Ottavia Cestonaro ed Alice Muraro, reduci dalle Olimpiadi. Ci saranno un’area gonfiabili ed una dedicata agli animali. Non mancheranno tornei, attività da conoscere e provare con un’attenzione particolare all’inclusività, info point delle società, gazebo con materiale sportivo e alimenti bio, e poi ancora, tatami, reti da volley, canestri, campetti da tennis, campi da hockey, oltre a un’area street food in via Rumor. Sempre domenica, al Palazzo delle Opere Sociali dalle 18 si terrà la presentazione del libro Fuorimoda! di Matteo Ward.

VIABILITA’ E PARCHEGGI – Visto l’afflusso di visitatori, l’invito per chi risiede in Ztl è di spostare l’auto o utilizzarla il meno possibile durante i giorni e gli orari dell’evento.

Per venerdì e sabato, nei park Cricoli e Cattaneo sarà prolungato l’orario di apertura dalle 20 alle 3 della notte con servizio di navetta.

Park Cricoli: il bus transiterà lungo via Pforzheim, via Medici, via Fratelli Bandiera, via Rodolfi, via IV Novembre, piazza XX settembre, ponte Angeli, via Vittorio Veneto, contra’ san Marco, contra’ San Bortolo, via Medici, con corse ogni 15/20 minuti.

Park Cattaneo: partenza da via Cattaneo/viale Mazzini, viale Milano, stazione, viale Roma, corso san Felice, piazzale Giusti, via Bonollo, via Cairoli, con corse ogni 15 minuti.