Gardaland – Boom per l’Oktoberfest

Fino al 29 settembre l’evento ispirato al famoso festival di Monaco di Baviera riempirà il Parco di profumi, sapori e decorazioni speciali. Tra grandi boccali di birra, giganti bretzel, balle di fieno e lunghe tavolate, gli ospiti vivranno un vero e proprio viaggio fino in Germania chesaprà coinvolgere gli ospiti di tutte le età grazie agli show e all’intrattenimento in perfetto stile Gardaland!

Gardaland Oktoberfest è l’appuntamento perfetto per vivere l’atmosfera tipica di questo tradizionale festival, conosciuto in tutto il mondo, e trascorrere una giornata di relax e divertimento grazie all’intrattenimento della Kapuziner Bier Band e le oltre 40 attrazioni disponibili, assaporando buonissimi piatti della tradizione teutonica accompagnati da ottima birra. Per l’occasione, all’interno del Parco, una “Beer Experience” pensata ad hoc per il periodo di Gardaland Oktoberfest propone una selezione di birre, tra cui uno speciale Gardaland:”Heineken Original – Olanda”, una Lager prodotta esclusivamente per Gardaland. Durante Gardaland Oktoberfest il Parco non cambia solo aspetto, ma offre anche un vero e proprio viaggio sensoriale, con percorsi degustativi che attraversano i viali e permettono di assaporare piatti unici pensati appositamente dagli Chef del Resort. Per i più golosi,sarà impossibile resistere!

Non mancheranno momenti di animazione speciale: alle Street Animation e ai Meet & Greet che ogni giorno rallegrano i viali di Gardaland andranno ad aggiungersi nuove esibizioni in pieno stile bavarese: dall’Oktoberfest Folk Trio fino alla Alle Zusammen … prosit, uno spettacolo itinerante che attraverserà, insieme ad alcuni dei personaggi più amati dai bambini, tutto il Parco per concludere il suo tour con uno show davvero imperdibile – tutti i giorni alle 13:30 e alle 19:00 – in piazza Jumanji. Per i più piccoli, ogni giorno alle 12:00 e alle 15:00, il Teatro della Fantasia prenderà vita con uno spettacolo unico creato appositamente per il festival: Magische Magie. Un viaggio incantato nel mondo della magia, che trasporterà gli Ospiti nella suggestiva atmosfera della tradizione bavarese.