L’olio della Pedemontana più ‘bello’ negli orci degli studenti del liceo artistico di Nove

La Cooperativa Pedemontana del Grappa ha lanciato una limited edition per l’olio extravergine d’oliva della pedemontana vicentina in esclusivi orci di ceramica progettati e decorati dagli studenti del Liceo Artistico “De Fabris” di Nove.

Sono gli studenti del Liceo Artistico “De Fabris” a firmare un’esclusiva limited edition che lega due tradizioni storiche del Vicentino: l’olivicoltura e la ceramica. Siamo a Nove, terra famosa in tutto il mondo per la sua tradizione artigianale legata alla produzione della ceramica, a pochi passi da Bassano del Grappa, dove sorge il frantoio della Cooperativa Pedemontana del Grappa che riunisce circa 500 soci olivicoltori della pedemontana veneta. Qui nasce un olio extravergine d’oliva di altissima qualità, apprezzato per le sue note profumate delicate e armoniose.

Nel 2023 è nata l’idea di creare una linea dedicata alla promozione del territorio attraverso la sua cultura enogastronomica e artigianale. Così la Cooperativa Pedemontana del Grappa ha confezionato il progetto “Terra: Olio e Ceramica” lanciando l’invito agli artigiani locali per la realizzazione di 100 orci in ceramica e agli studenti del Liceo Artistico “De Fabris” di Nove per lo studio del design e la creazione delle decorazioni. Tre classi dell’istituto novese, complessivamente più di 50 studenti di classe seconda, terza e quarta dell’indirizzo “Arti figurative” e “Design”, hanno partecipato al progetto dando vita a un esclusivo laboratorio creativo, soffermandosi prima sullo studio della bottiglia di olio in ceramica e poi sulla sua decorazione, rivisitando la tradizione con tecniche e stili indubbiamente originali.

Il risultato si è tradotto nella progettazione del design della bottiglia e in oltre 40 bozzetti per la decorazione, tra cui sono state selezionate le quattro grafiche per questa prima produzione che è stata presentata e lanciata in occasione della 27^ Festa della Ceramica – Portoni Aperti di Nove.



“Con questo progetto – dichiara il Presidente della Cooperativa Pedemontana del Grappa Davide Crestani – volevamo offrire agli studenti l’opportunità di vivere l’esperienza di una formazione tecnico-pratica e mettere in campo tutta la loro creatività per essere protagonisti della promozione di un prodotto agroalimentare simbolo del nostro territorio. Cercavamo uno sguardo inedito e creativo, per raccontare l’olivicoltura e la ceramica da nuovi punti di vista. I ragazzi hanno restituito proposte fresche, originali e di altissimo livello artistico”. “Il mercato – conclude Davide Crestani – richiede prodotti di alta qualità in grado di raccontare il territorio da cui provengono. Questi 100 orci in ceramica, che conservano il nostro extravergine d’oliva veneto, sono pezzi unici da portare in tavola, da regalare o da collezionare”.



Durante la presentazione, sono stati premiati gli studenti per il miglior design e la migliore decorazione. Al termine si è tenuta anche la consegna ufficiale di una macchina impastatrice per la ceramica e di alcune attrezzature fotografiche che, grazie al progetto “Terra: Olio e Ceramica”, la Cooperativa Pedemontana del Grappa ha potuto donare al Liceo Artistico “De Fabris” per potenziare l’attività laboratoriale didattica.

Il progetto “Terra: Olio e Ceramica” è realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico “De Fabris” di Nove, con il patrocinio del Comune di Nove e di Confartigianato Imprese Vicenza, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e con il sostegno economico di Banca delle Terre Venete e Fondazione Banca Popolare di Marostica-Volksbank.

La Cooperativa Pedemontana del Grappa



L’olivicoltura veneta ha una lunga tradizione. Già durante il dominio della Serenissima di Venezia i nobili, che possedevano tenute sulla terraferma, trovarono in questo territorio un clima favorevole alla coltivazione dell’olivo. Da oltre 20 anni la Cooperativa Pedemontana del Grappa porta avanti la tradizione olivicola nelle province di Vicenza e Treviso, dove operano i quasi 500 soci e molti altri produttori che usufruiscono della struttura per la molitura delle olive.

La Cooperativa Pedemontana del Grappa nasce nel 2000 su iniziativa di alcuni olivicoltori per salvare un impianto di molitura a Bassano del Grappa (VI) che rischiava la chiusura. Cinque anni dopo, nel 2005, la Cooperativa acquisisce un nuovo frantoio all’avanguardia, in cui ancora oggi produce un olio extravergine d’oliva di categoria superiore, ottenuto unicamente con procedimenti meccanici. I soci della Cooperativa coltivano in prevalenza le varietà Frantoio, Leccino e Pendolino, senza trascurare varietà minori quali Moraiolo, Grignano e Rasara.

La raccolta avviene nella seconda metà di ottobre e le olive vengono conferite per la molitura entro 48 ore. La spremitura viene eseguita a freddo, per raggiungere elevati standard di qualità dell’olio e conservarne le proprietà organolettiche. Il risultato è un olio fresco, dal sapore intenso e caratterizzato da importanti note verdi, con uno straordinario profumo di erbe aromatiche, principalmente rosmarino. Al palato si presenta non troppo fluido e con una buona nota piccante, per poi lasciare spazio a un retrogusto di mandorla tostata.