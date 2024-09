ViWine Festival 2024: le eccellenze vitivinicole e gastronomiche in città

Si terrà dal 20 al 22 settembre 2024, nella prestigiosa cornice di Piazza dei Signori a Vicenza, la quinta edizione del ViWine Festival, l’evento di riferimento per le eccellenze vitivinicole e gastronomiche. Organizzato da ViEvents in collaborazione con il Comune di Vicenza, Confcommercio, Coldiretti e Confartigianato, il Festival è diventato un appuntamento imperdibile per appassionati e professionisti del settore.

Il raggiungimento della quinta edizione rappresenta un traguardo significativo per il ViWine Festival, che si è affermato negli anni come un evento di primo piano nel panorama enogastronomico locale. In occasione di questo importante anniversario, la manifestazione si arricchirà di numerose novità, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’esperienza sempre più coinvolgente e di alta qualità.

L’iniziativa è stata presentata in sala Stucchi dall’assessore con delega ai grandi eventi Leone Zilio, dall’organizzatrice del Festival Jennifer Grande, dal Presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo, dalla vicepresidente di Coldiretti Vicenza Cristina Zen e dal presidente comunale di Vicenza di Confartigianato Emiliano Vettore.

«In un settembre già ricco di eventi per la nostra città, torna un appuntamento tanto atteso dai vicentini – le parole dell’assessore ai grandi eventi Leone Zilio -. Per il quinto anno consecutivo, con il ritorno di ViWine Festival, Piazza dei Signori diventerà il palco scenico ideale per valorizzare al meglio uno dei prodotti e delle eccellenze che maggiormente rappresenta il nostro territorio, ovvero il vino. Nel corso delle edizioni passate ViWine è cresciuto molto, sia in termini di qualità che dal punto di vista delle presenze, grazie all’impegno e alla dedizione degli organizzatori, e il nostro obiettivo come amministrazione è quello di implementarlo ulteriormente. Siamo sicuri che, anche quest’anno, la risposta dei vicentini sarà ottima».

“Siamo giunti a un traguardo significativo con i 5 anni di ViWine Festival – afferma Jennifer Grande, l’organizzatrice del Festival – e ciò di cui siamo più orgogliosi è aver reso possibile, per cinque edizioni, l’incontro diretto tra il consumatore finale e il produttore. In un’epoca in cui questo tipo di interazione non è più scontato, riteniamo fondamentale creare uno spazio dove chi apprezza il vino possa conoscere chi lo produce, e viceversa. Questo dialogo diretto è alla base dell’enoturismo italiano e della valorizzazione dei nostri straordinari vini made in Italy, e vogliamo continuare su questa strada, edizione dopo edizione.”

Quest’anno, l’evento vedrà un incremento del numero di cantine partecipanti, che saliranno a 50 con oltre 200 etichette diverse, ciascuna delle quali offrirà la possibilità di degustare una selezione di vini di eccellenza. A queste si affiancheranno anche espositori di piatti tipici, garantendo un’offerta gastronomica variegata e rappresentativa del territorio. Tra le novità di questa edizione, si segnala la presenza di cantine provenienti da diverse regioni italiane,

quali Veneto, Toscana, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Marche, Friuli, Piemonte e Puglia, nonché una partecipazione internazionale con una rappresentanza del Portogallo.

“L’evento ViWine di quest’anno si presenta ancora più interessante rispetto alle precedenti edizioni, che già avevano riscosso un ottimo gradimento di pubblico, sia per l’aumento delle cantine partecipanti, di fatto eccellenze della qualità vinicola italiana, sia per le proposte di intrattenimento che faranno la cornice ideale a tre coinvolgenti serate in centro storico – evidenzia Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza, Associazione che sostiene l’organizzazione dell’evento fin dalla sua prima edizione – ViWiwe si presenta, quindi, come un’altra occasione da non perdere del settembre vicentino, quest’anno particolarmente ricco di manifestazioni di alta qualità, che elevano l’attrattività di Vicenza e del suo centro storico”.

“Il vino è la nostra storia, la storia di una provincia e di un territorio fortemente vocati alla vitivinicoltura – sottolinea Cristina Zen, Vicepresidente di Coldiretti Vicenza. I produttori di Coldiretti, proprio con questa filosofia, coltivano i propri vigneti con dedizione e, soprattutto, con la forte convinzione che stanno custodendo e tramandando un importante patrimonio. Così ci accingiamo a partecipare alla quinta edizione del ViWine Festival 2024, un’occasione importante per far sentire la voce di chi il vino lo conosce e lo realizza come un tempo, ma forte dell’esperienza e delle tecnologie che negli anni hanno permesso al settore di crescere e migliorare. Un’evoluzione non soltanto tecnica, ma che ha coinvolto anche i consumatori, sempre più attenti rispetto a ciò che bevono, più esigenti ed orientati non soltanto a bere, quanto a compiere una vera e propria esperienza fatta di profumi, gusto e sensazioni che solo questo prodotto della terra sa trasmettere. I nostri produttori cercheranno di accompagnare i visitatori del ViWine Festival, così come fanno ogni giorno nelle proprie aziende, attraverso un entusiasmante viaggio sensoriale. Vogliamo far riaffiorare ricordi, episodi di vita vissuta e sentimenti che ciascuno può rispolverare e rivivere attraverso la degustazione di un bicchiere di vino. In occasione dell’evento, domenica 22 settembre, Coldiretti Vicenza, dal palco allestito in Piazza dei Signori, proporrà uno show cooking a cura della cuoca contadina Susanna Miola de Il Giglio Rosso”.

“Il vino non è solo una bevanda, è un legame con la nostra storia, un racconto liquido che attraversa i secoli, portando con sé il sapore della nostra terra e l’esperienza di generazioni di viticoltori. – dichiara Emiliano Vettore, presidente comunale di Vicenza di Confartigianato. Ogni bottiglia racchiude il duro lavoro, la dedizione e l’amore per la natura, trasformati da abili mani di artigiani che rappresentano il nostro territorio in tutto il mondo. Come Raggruppamento di Vicenza anche quest’anno sosteniamo il ViWine in quanto riteniamo fondamentale che il centro storico del capoluogo della nostra provincia sia sempre più attrattivo per far conoscere l’immenso patrimonio che la città offre a noi vicentini e per sviluppare maggiormente il turismo in un contesto architettonico di rara bellezza. Ricordo che per tutti gli iscritti alla nostra associazione, sono a disposizione, nelle varie sedi di Raggruppamento, dei coupon con degli sconti riservati agli associati che vorranno partecipare all’edizione del ViWine 2024. Infine, auguro a tutti di scoprire nuovi sapori, creare connessioni preziose durante questa rassegna di ViWine e portare con voi un pezzo di questa esperienza che annualmente si arricchisce di eccellenze locali e

non promuovendo la cultura del vino e dell’enogastronomia.”

Un ritorno molto atteso dal pubblico è quello della Cantina Ferrari Trento, che sarà ospite d’eccezione presso la Corte dei Bissari con le sue pregiate bollicine. Ad impreziosire ulteriormente l’offerta di quest’anno, sempre in quell’area, sarà disponibile anche l’esclusivo gin firmato Tassoni.

Come da tradizione, il ViWine Festival non si limiterà alla sola degustazione, ma offrirà ai partecipanti numerosi appuntamenti di approfondimento culturale. Tra gli eventi in programma, si segnalano lo show cooking organizzato da Coldiretti Vicenza – Campagna Amica, la presentazione de “La Guida al Mangiare e Bere Bene” del Giornale di Vicenza con il giornalista e gastronomo Alberto Tonello. Per gli amanti dello Champagne, verranno organizzate delle degustazioni guidate in collaborazione con il rinomato locale “La Meneghina”.

L’intrattenimento musicale, nella serata di domenica 22 settembre, sarà curato da Luciano Gaggia Dj, che presenterà il progetto benefico “Vinili VENETO,” ideato da Claudio Stella e Luciana Gaggia, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno della ricerca sulla SLA.

Per celebrare il quinto anniversario, il ViWine Festival ha previsto diverse sorprese per i partecipanti, tra cui l’introduzione di un nuovo gettone “delizia”, che consentirà di scegliere un omaggio tra un assaggio di una delle proposte gastronomiche presenti o del gin Tassoni. Inoltre, chi avrà la fortuna di trovare il “biglietto d’oro” all’interno del Kit degustazione riceverà un premio speciale.

Altra grande novità di questa quinta edizione del ViWine Festival è che verrà data la possibilità ai partecipanti, durante tutti i tre giorni, di votare tramite un QR code con il proprio telefonino la cantina che hanno apprezzato di più, che verrà poi premiata nella giornata conclusiva di domenica.

L’ingresso a Piazza dei Signori sarà libero, mentre per partecipare alle degustazioni sarà necessario munirsi di un apposito Kit degustazione, comprensivo di sacca porta calice, calice e gettoni degustazione, acquistabile presso le casse durante l’evento. Sono inoltre disponibili prevendite a prezzo scontato sul sito ufficiale viwinefestival.it fino alle ore 24:00 di giovedì 19 settembre.

La cerimonia inaugurale del ViWine Festival si terrà venerdì 20 settembre alle ore 20:00 e vedrà la partecipazione dell’Assessore ai Grandi Eventi, Avv. Leone Zilio, insieme ad altre autorità locali.