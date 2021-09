Viene aggredito in centro a Bassano: 27enne finisce in ospedale

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nella notte tra sabato e domenica, un giovane di 27 anni è stato picchiato selvaggiamente da due individui in centro storico a Bassano, in via Villaraspa. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

La vittima dell’aggressione è Fabio Pietanza, di Montebelluna, ma da tempo residente in città. Il giovane è finito al San Bassiano, con lesioni guaribili in 30 giorni, una prognosi che è rimasta riservata per le prime 48 ore. I carabinieri indagano sull’accaduto.

Secondo la ricostruzione, il pestaggio sarebbe avvenuto dopo l’una di notte, quando Pietanza stava rientrando a casa quando sarebbe stato avvicinato da due individui. Per cause ancora da stabilire, il bassanese sarebbe poi stato preso a calci e pugni in strada; le sue urla hanno allertato i vicini, che hanno dato l’allarme ai militari dell’Arma. I carabinieri purtroppo sono arrivati tardi, perché gli aggressori erano già fuggiti. Avvertito il 118, il giovane è stato portato al San Bassiano. Una volta dimessa, la vittima verrà presto ascoltata dagli inquirenti.