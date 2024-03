VICENZA – Violenze fisiche e psicologiche contro i figli minorenni della compagna: arrestato

Nella giornata odierna gli investigatori della sezione reati contro la persona ed in danno di minori della Squadra Mobile di Vicenza hanno dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare in carcere, disposto dall’Ufficio del G.I.P. di Vicenza, nei confronti di G.A., per il reato di maltrattamenti, così come previsto dall’art. 572 co.1 e 2 del Codice Penale.

La riservata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, ha evidenziato come nel corso della convivenza famigliare, l’uomo abbia maltrattato i due figli minori della compagna, sottoponendoli a vessazioni e a violenze fisiche e psicologiche, in particolare umiliazioni, privazioni, frasi ingiuriose e denigratorie, percosse e minacce di lesioni.

Al termine delle attivita G.A. e stato associato presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorita Giudiziaria.