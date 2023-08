VICENZA – Viale Milano: il Gruppo Scintilla diventa associazione, in prima linea per il rilancio dell’area

Il comitato cittadino del Gruppo Scintilla ha portato a termine un processo partecipativo che ha coinvolto negli anni scorsi gli abitanti del quadrilatero tra Viale Milano/Torino/Piazzale Bologna e Corso San Felice. Sono state realizzate numerose attività per occupare positivamente il quartiere che presenta difficoltà ma anche opportunità. Il gruppo si è riunito lo scorso 28 agosto 2023, nella sede di ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale di Vicenza, situata in Viale Milano 36, tra le strutture promotrice del comitato come anche Pampas, il giardino inclusivo, per riprendere le file delle proprie attività e fare fronte alle sfide locali del quartiere.

La dottoressa Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA e portavoce del Gruppo Scintilla, comunica la decisione presa del gruppo di costituirsi Associazione entro fine settembre per potersi occupare al meglio della riqualificazione urbana e sociale dell’area ed essere e diventare così anche un interlocutore chiaro della nuova amministrazione. L’associazione elaborerà il suo statuto sulla base del lavoro fatto ma anche includendo chi sarà interessato a fare gruppo per contribuire insieme riprendere le fila del quartiere che deve essere più sicuro e vivibile. Seguiranno anche altre iniziative già nel 2023.

“L’obiettivo del Gruppo Scintilla è finalizzato alla riqualificazione di un quartiere vulnerabile di Vicenza. Dai primi mesi del 2017 ci occupiamo di realizzare consultazioni pubbliche con l’obiettivo di definire i problemi locali, raccogliere proposte per possibili soluzioni e sviluppare il senso di appartenenza e di responsabilità dei cittadini nei confronti delle sfide del quartiere. Ci siamo occupati, inoltre, di organizzare diverse iniziative per migliorare la vita degli abitanti e creare un senso di comunità. Il processo ha fatto emergere alcune difficoltà del quartiere ma anche grandi opportunità e propone di ribaltare il significato negativo riferito a quest’ultimo in una prospettiva positiva. Abbiamo bisogno di tutti.” afferma Valmorbida.