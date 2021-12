Vicenza: un successo il concerto Ekuò

Dopo lo stop forzato dello scorso anno per l’emergenza sanitaria, è tornato nella sua XI edizione l’Ekuò concerto d’Avvento organizzato da Ekuò Eventi martedì 7 dicembre al prestigioso Teatro Comunale di Vicenza, registrando il tutto esaurito con più di 1000 persone presenti, tra spettatori, artisti e volontari, testimoni di una indimenticabile serata natalizia colma di emozioni, entusiasmo e speranza per tutti, soprattutto per i beneficiari dei progetti umanitari: i bambini e le famiglie della Sierra Leone ed i giovani italiani che per motivi familiari, sociali o psicofisici si trovano in seria difficoltà nel proprio percorso formativo.

Protagonista la BlueSingers & Orchestra diretta dal maestro Diego Brunelli, con la presenza storica e straordinaria di Bepi De Marzi.

Il concerto è iniziato con una piacevole sorpresa: Thekra e Khadj, due giovani ragazze del progetto “Borsa Lavoro + Inclusione” hanno realizzato il loro sogno di cantare “Farfalla Bianca” di Ultimo in un palco prestigioso come quello della sala maggiore del Teatro Comunale di Vicenza. A fare da cornice la romantica coreografia di Riccardo e Valeria, coppia di innamorati con sindrome di down, anch’essi beneficiari del progetto “Borsa lavoro + Inclusione”. Parola quindi alla BlueSingers & Orchestra che si è destreggiata tra classici natalizi, pop, rock, gospel e colonne sonore: dalla travolgente energia di “We Are The Champions” alla sontuosità del “Miserere” di Zucchero e Pavarotti, passando per i classici del grande Ennio Morricone.

Suggestiva la scena al termine di “Earth Song” di Michael Jackson: un militare armato di mitra è uscito sul palco, pronto a sparare. Soltanto il mazzo di fiori portato da una bambina ha avuto il potere di ristabilire la pace.

Emozioni a non finire con l’ingresso sul palco del compositore e maestro Bepi De Marzi, che, dopo essere stato intervistato da Diego Brunelli, ha con lui diretto l’esecuzione di “Signore Delle Cime”, brano commovente ed intriso della storia del nostro popolo. Il maestro Bepi ha parlato della sua amata montagna, nel centenario della nascita di Mario Rigoni Stern e, citando una frase celebre dello scrittore, ha detto: “Sono felice e soddisfatto della mia vita, perché con i miei canti anche io ho fatto compagnia a qualcuno”. Ha quindi ringraziato i Giuseppini del Murialdo, ricordando di aver iniziato la sua carriera di insegnante proprio nella loro opera di Montecchio Maggiore.

Altissimo il livello di coro, solisti e musicisti, guidati dal maestro Diego Brunelli. Brani come “All I Want For Christmas Is You”, “Oh happy Day” e “Feliz Navidad” hanno acceso l’entusiasmo della sala maggiore del Teatro Comunale di Vicenza.

Tutti gli artisti hanno confermato la loro attenzione alle tematiche sociali, donando la loro professionalità a favore dei progetti di Murialdo World, onlus dei giuseppini del Murialdo.

Piergiorgio Rosa, coordinatore dei volontari, ha rappresentato Murialdo World onlus ed il suo direttore Alessandro Pellizzari, ringraziando gli artisti, i volontari Ekuò e tutti gli spettatori per la loro calorosa partecipazione. Don Tullio Locatelli, Padre Generale dei Giuseppini del Murialdo, ha portato il ringraziamento ai musicisti, ai presenti e a tutti i collaboratori per la loro presenza e generosità. Citando San Leonardo Murialdo ha detto: “Educhiamo il cuore dei giovani, perché i giovani sono il cuore dell’umanità. Siamo vicini ai giovani per un futuro migliore!”

Sul palco anche Matteo Tosetto, Assessore alle politiche sociali del Comune di Vicenza, che ha portato il saluto e il ringraziamento del Sindaco di Vicenza e di tutta l’amministrazione cittadina. Lara Bisin, Vice Presidente di Confindustria Vicenza, si è unita così alle parole di Don Tullio: “Questa sera siamo qui a condividere gli stessi valori. Collaborando tutti insieme possiamo costruire un futuro migliore, con e per i giovani”.La conduttrice Elisa Santucci, inguaribile ottimista sempre carica di positività, ha messo la sua grande e indiscussa professionalità a favore dei progetti di Murialdo World. A farle da spalla Michael e Sara, elegantissima coppia con sindrome di down, tra i beneficiari del progetto “Borsa Lavoro + Inclusione”.

Hanno fatto da cornice i numerosi volontari coinvolti nell’organizzazione del concerto, che hanno aiutato a rendere possibile un evento così importante e fruttuoso per gli amati giovani poveri da una parte e per i vicentini dall’altra.



_