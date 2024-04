VICENZA – Sospetta bomba in un giardino: area bonificata, era un tondino di ghisa

Nella giornata di ieri, un equipaggio della Polizia di Stato della Questura di Vicenza ha fornito supporto ai militari dell’8° Raggruppamento Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago (VR) per un intervento di bonifica richiesto dalla Prefettura di Vicenza. L’intervento è avvenuto in seguito al ritrovamento di un presunto ordigno all’interno del giardino di un’abitazione privata di Vicenza, situata in Via Dal Pozzo.

Il manufatto era stato scoperto dal proprietario alcuni giorni prima, il quale aveva informato la Questura. Gli agenti delle Volanti erano intervenuti sul posto per delimitare e mettere in sicurezza l’area in attesa dell’intervento degli Artificieri.

Nella mattinata di ieri, i militari dell’Esercito, insieme ai propri tecnici, hanno confermato che l’oggetto non era un ordigno bellico, ma piuttosto un tondino in ghisa, simile nella parte posteriore al fondello di un proiettile d’artiglieria.

L’oggetto è stato quindi rimosso senza alcuna difficoltà.