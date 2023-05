VICENZA – Splendida gara di lettura in Piazza dei Signori, vittoria ai padovani

In piazza dei Signori, nello spazio davanti alla Loggia del Capitaniato, si è svolta, dalle 15 alle 16.30, la finale di VIva chi legge!, gara di lettura tra gli istituti superiori ispirata alla trasmissione televisiva “Per un pugno di libri”. La dodicesima edizione è tornata quest’anno nel cuore cittadino dopo il periodo della pandemia, quando l’iniziativa è stata svolta online.

VIva chi legge! è stata promossa dalla Rete territoriale dei servizi e dal Coordinamento insegnanti delle scuole superiori di Vicenza per la promozione della lettura.

A sfidarsi in piazza, sul livello di conoscenza e approfondimento del libro di Italo Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno”, sono state 14 classi per 13 istituti della provincia di Vicenza più uno padovano, ospite speciale della manifestazione, in rappresentanza delle 106 classi totali che hanno partecipato. La gara è stata vinta dalla 2AA dell’istituto tecnico commerciale statale Einaudi Gramsci di Padova, che ha ottenuto in premio 300 euro in buoni libri. Seconda classificata la 2AS del liceo scientifico Jacopo da Ponte di Bassano e terza la 2BC del liceo Pigafetta di Vicenza.

Nel corso della finale si sono svolti cinque giochi: “Se lo sai rispondi”, “Autori resistenti”, “Lessico”, “Chi è? Chi l’ha detto?” e “Vero o falso?”.