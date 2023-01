VICENZA – Smog: tornano limitazioni alla circolazione

Ritornano da lunedì 9 gennaio, dopo la sospensione natalizia, le limitazioni alla circolazione e le ulteriori misure per il miglioramento della qualità dell’aria previste dall’accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie approvate dalla Regione del Veneto.Il divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti resterà in vigore fino al 30 aprile, con alcune eccezioni, tra cui la possibilità per i lavoratori di percorrere solo il tragitto casa-lavoro, in caso di carenza del trasporto pubblico locale, lasciando la macchina ferma durante il giorno.Lunedì 9 gennaio si riparte con le limitazioni previste per il livello verde, ovvero lo stop ai veicoli fino agli euro 1 benzina ed euro 4 diesel, in attesa del bollettino Arpav previsto per la tarda mattinata che darà indicazioni per le successive giornate.Informazioni

