VICENZA – Sequestrato 1 chilo e mezzo di cocaina: arrestati quattro albanesi e una ragazza italiana di 21 anni

Operazione della Squadra Mobile della Questura di Vicenza che ha arrestato 5 persone e sequestrato 1,6 kg di cocaina purissima, oltre che 300 mila euro provento dello spaccio. Gli agenti sono intervenuti ieri in zona Pomari e in via Astichello, arrestando quattro cittadini albanesi e una cittadina italiana.

L’operazione è scattata in seguito a segnalazione dei residenti che avevano notato un sospetto via-vai. In via Astichello sono stati arrestati B.P., albanese di 30 anni e A.N. connazionale di 51 anni. Avevano più di 60 grammi di cocaina, denaro in contanti e strumenti per confezionamento e spaccio.

Secondo intervento in via Natta (Pomari). Gli agenti hanno fermato e poi arrestato un ragazzo ed una ragazza che uscivano da un appartamento e un terzo ragazzo presente nell’appartamento. Nella perquisizione dell’abitazione è stato trovato un panetto di più di un chilo di cocaina nascosto in una lavatrice e altri 400 grammi di cocaina in altri posti. Anche in questo caso sequestrati strumenti per confezionamento e spaccio e denaro in contanti. In via Natta sono stati arrestati i due albanesi G.N. di 27 anni ed E.G. di 19 anni oltre ad A.M., italiana 21enne