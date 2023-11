VICENZA – Sciopero e manifestazione CGIL e UIL: città in tilt

Pesanti disagi alla circolazione in città per la manifestazione di CGIL e UIL con il corteo partito da viale Roma diretto in piazza Matteotti. Viabilità in tilt su tutte le strade afferenti il percorso dei manifestanti.

Nella comunicazione sindacale della Cgil il programma di oggi.

A concludere la manifestazione di Vicenza che si svolge in concomitanza dello sciopero di 8 ore di venerdì 24 novembre 2023 nella città del Palladio sarà il segretario confederale della CGIL nazionale Christian Ferrari che parlerà in Piazza Matteotti alle lavoratrici e ai lavoratori, pensionate e pensionati. Con lui Carola Paggin coordinatrice UIL di Vicenza e Giampaolo Zanni, segretario generale Cgil di Vicenza. Sono previsti altri interventi di lavoratori e delegati.

La manifestazione prende il via dopo il concentramento previsto in viale Roma (Piazza Esedra) alle ore 9. Il corteo proseguirà verso Pontara di Santa Libera, viale Risorgimento, Porta Monte, viale Margherita e viale Giuriolo per giungere in piazza Matteotti.

Al termine della manifestazione una delegazione sindacale di CGIL e UIL sarà ricevuta dal signor Prefetto in contra’ Gazzolle.