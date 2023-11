VICENZA – Ruba di notte al supermercato, arrestato 24enne

Nella nottata tra lunedì 20 e martedì 21 a Vicenza, nelle vicinanze del supermercato Conad di via della Pace 85, militari della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.R. hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, S.V.F., 24enne cittadino italiano residente in provincia, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio.

Intorno all’una di notte, il ragazzo si sarebbe introdotto nel supermercato dopo aver forzato a calci una porta, si sarebbe impossessato di generi alimentari e materiale elettronico per un valore di circa 1.000 euro. Nell’atto di dileguarsi, sarebbe quindi stato sorpreso da una guardia giurata, che ha allertato il 112.

I militari operanti, giunti prontamente sul posto, lo avrebbero rintracciato a poca distanza mentre cercava di nascondersi. Una volta raggiunto dai Carabinieri, nel vano tentativo di guadagnare la fuga, avrebbe opposto resistenza. Messo in condizioni di sicurezza è stato dichiarato in arresto ed accompagnato negli uffici dei carabinieri.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato trasportato in tribunale per l’udienza di convalida con rito direttissimo. Arresto convalidato, disposto l’obbligo di presentazione alla P.G.