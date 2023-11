VICENZA – Rimane allerta rossa fino a mezzanotte

Dopo una notte trascorsa a monitorare il Retrone che ha destato preoccupazione senza mai raggiungere il livello di esondazione, in mattinata sono stati eseguiti interventi di pulizia dei fiumi dalle ramaglie e dagli alberi pericolanti, di pulizia delle strade e di chiusura delle buche.



In viale Margherita, in particolare, Amcps ha rimosso un albero che ostruiva il corso del Retrone e una seconda pianta pericolante, nell’ambito di un intervento già programmato.

Aim ambiente si è occupata invece delle ramaglie accumulate a monte di ponte Furo e sta monitorando quelle in prossimità del ponte delle Barche.

A cura di Amcps sono stati eseguiti anche nuovi interventi di pulizia e di chiusura di buche aperte dalla pioggia su strade e marciapiedi.

Sulla base delle indicazioni del Coc, i volontari della protezione civile sono stati impegnati per tutta la notte nel monitoraggio dei fiumi, nella preparazione e nello stoccaggio dei sacchi di sabbia e nella raccolta di ramaglie.

Operativo anche il comando di polizia locale, con gli agenti impegnati nel controllo del territorio, a supporto delle squadre di protezione civile, e con la centrale operativa che ha risposto alle richieste di informazione dei cittadini, senza peraltro registrare situazioni di particolare criticità.

I parchi comunali oggi rimangono chiusi, con la prospettiva di essere riaperti domani se le previsioni di miglioramento saranno confermate dai prossimi bollettini del Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto che fino alla mezzanotte di oggi ha dichiarato per il bacino idrografico del Bacchiglione l’allerta rossa (allarme) per criticità idrogeologica.

Il Coc rimane pertanto operativo.

I cittadini possono informarsi sull’evoluzione dell’emergenza consultando il sito del Comune, le pagine istituzionali dei social, i servizi comunali di sms (i messaggi sono inviati dal Coc solo in caso di allarmae) e telegram e sulla stampa locale.