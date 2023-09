VICENZA – Realizzate (o quasi) 187 delle 300 piccole cose della campagna elettorale: il bilancio e il programma

Delle “300 piccole cose di grande importanza” 187 sono già state completate o sono in corso di esecuzione. Altri 63 interventi sono già compresi nella programmazione triennale dei lavori pubblici, 18 sono eseguibili e da finanziare, 20 sono presi in carico da altri soggetti e 8 non sono accoglibili per motivi tecnici o di sicurezza.

A fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi di cura e manutenzione della città, raccolti in campagna elettorale dalla squadra del sindaco Possamai su segnalazione dei cittadini ed elaborati quest’estate dai tecnici comunali, è l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller: «A 100 giorni dall’inizio del mandato possiamo dirci soddisfatti del lavoro svolto finora. Dopo la prima fase di mappatura degli interventi funzionale all’organizzazione delle azioni da compiere, ad oggi due terzi delle opere sono completate o in fase di esecuzione in queste settimane. Rimane una parte di “piccole grandi cose”, che contiamo di eseguire nei prossimi mesi, per cui andremo a reperire le risorse con delle future variazioni di bilancio, poiché i 200 mila euro già stanziati sono andati del tutto esauriti con le 187 segnalazioni sostanzialmente risolte. Un’altra quota di interventi, più complessi o che richiedono progetti ad hoc, rientreranno nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Penso ad esempio alla fontana di piazza San Lorenzo, che richiede un progetto importante, o ad alcune asfaltature, già ricomprese nelle manutenzioni della pavimentazione stradale previste in primavera. In questo ambito rientrano anche azioni già inserite in altri progetti, tra i quali quelli finanziati con i fondi del Pnrr. È il caso della staccionata del Giardino Salvi, che verrà completamente sostituita nell’ambito del cantiere per la riqualificazione dell’area che partirà a novembre. Si è trattato quindi di un lavoro notevole, fatto anche di molti sopralluoghi, realizzato dagli uffici, che ringrazio, in aggiunta alla normale gestione amministrativa delle segnalazioni».

Nel dettaglio, rispetto agli interventi totali il 43% è stato completato (pari a 126 “piccole cose”), il 21% è programmato o è in corso di esecuzione (61), il 6% è eseguibile e da finanziare (18), il 21% è progettato nella programmazione triennale (63), il 7% è preso in carico da altri soggetti (20) e il 3% non è accoglibile (8).

Si è partiti dalla mappatura dei circa 300 interventi e dalla loro suddivisione per arrivare quindi alla distribuzione agli uffici e ai soggetti terzi interessati. Attività svolte fino al 21 luglio, quando si poteva contare già su 23 azioni immediatamente completate (pari all’8%). Dalla fine di luglio ad oggi si è proceduto quindi con la presa in carico delle segnalazioni arrivando a 126 interventi portati a termine (43%). Per quanto riguarda le azioni programmate o in corso di esecuzione si è passati dalle 43 di luglio (15%) alle 61 (21%) attuali. Si è arrivati quindi al 64% degli interventi sostanzialmente completati.

Le azioni valutate come eseguibili e che saranno finanziate nei prossimi mesi si sono ridotte da 80 (27%) a 18 (6%) in quanto per la maggior parte già eseguite da luglio a settembre. Gli interventi che rientreranno nella programmazione triennale dei lavori pubblici vanno dai 74 di luglio (25%) ai 63 attuali (21%). Ci sono poi le segnalazioni che richiedono la presa in carico di soggetti terzi, passate da 55 (19%) a 20 (7%). Tra questi anche privati cittadini che l’amministrazione ha sollecitato a intervenire per risolvere le criticità segnalate.

La fascia dei 21 interventi (7%) ritenuti a luglio carenti di informazioni è scomparsa poiché gli uffici sono riusciti a comprendere tutte le situazioni. Di queste, 8 (3%) sono state ritenute non accoglibili per motivi tecnici o di sicurezza.