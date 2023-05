VICENZA – Raid sulle automobili nel parcheggio di via Torino

A chi ha usufruito nel weekend del parcheggio dell’ex Famila in via Torino a Vicenza non saranno sfuggiti i cumuli di vetri infranti nell’area di sosta. Almeno tre automobili nella notte sono state oggetto di raid vandalici e furti con rottura di finestrino. Non è la prima volta che accade nel nuovo parcheggio dell’area dell’ex supermercato. I cumuli sono presenti nella parte nord verso SVT. Non è ancora noto se le vittime di vandalismo abbiano sporto denuncia alle forze dell’ordine.