VICENZA – Raid sulle automobili a San Bortolo: finestrini rotti per rubare poco o nulla

Ennesimo raid contro le automobili in sosta nel quartiere di San Bortolo. A documentarlo è Il Giornale di Vicenza nell’edizione odierna.

I mezzi erano parcheggiati lungo diverse vie del quartiere (via Cadorna, Durando, Sarpi, Prati, Leopardi e viale Manzoni). L’ipotesi è che abbiano agito più persone. Una delle persone colpite ha riferito di essere stato allertato da un vicino che ha sentito rumore di vetro infranto e notato un individuo allontanarsi in bicicletta.

Dalle auto non è stato rubato nulla che avesse valore, ma i danni complessivi sono consistenti. Si ipotizza anche un atto di vendetta organizzato dopo l’espulsione del tunisino Mohamed Tafa, ritenuto responsabile di precedenti raid. Sono numerose le denunce arrivate ai carabinieri che ora tenteranno di far luce sui raid, anche con il vaglio di telecamere presenti in zona.