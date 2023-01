VICENZA – Raffica di controlli a Capodanno: decine di provvedimenti del Questore

E’ terminata questa mattina la 2’ fase delle Operazioni di controllo straordinario del territorio , iniziate nel pomeriggio del 29 dicembre e disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI al fine di prevenire e reprimere quelle tipologie di reato che più frequentemente si verificano nel nostro contesto territoriale, nello specificoi reati contro il patrimonio – principalmente borseggi e furti in abitazione, sui mezzi pubblici di trasporto ed all’interno degli esercizi commerciali – e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione – così come disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e con quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – è stata rivolta a prevenire eventuali eventi ed iniziative a carattere eversivo destabilizzanti per l’ordine pubblico e la sicurezza della cittadinanza .

In particolare, nella serata di fine anno numerose sono state le attività effettuate dalle Forze dell’Ordine al fine di prevenire incidenti nelle aree maggiormente frequentate, soprattutto nel Centro storico del Capoluogo , a Bassano del Grappa , a Thiene (ove la sera di Fine Anno l’Amministrazione Comunale ha organizzato un evento musicale che si è svolto senza problemi per l’ordine pubblico) e nei principali Comuni della Provincia .

Controlli specifici sono stati effettuati all’interno di alcunistabili abbandonati – spesso utilizzati quali rifugio per soggetti pregiudicati e/o clandestini, ovvero per commettere reati, in particolare spaccio di droga –, nei pressi della Stazione dei Treni – in concorso con la Polizia Ferroviaria – e delle Fermate di Autobus maggiormente frequentate.

Questi controlli, in particolare, hanno avuto la finalità di monitorare i luoghi di maggiore aggregazione ed evitare che soggetti dediti ad attività criminali potessero mettere a repentaglio l’incolumità pubblica e la tranquillità dei cittadini; altro scopo specifico è stato quello di prevenire la formazione di assembramenti di dimensioni potenzialmente pericolose, soprattutto in occasione dei festeggiamenti di fine anno.

Le varie operazioni di Polizia sono state effettuate con l’impiego giornaliero di oltre 70 Agenti appartenenti alla Questura, al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, alle Polizie Locali dei Comuni della Provincia, alla Polizia Stradale, alla Polizia Ferroviaria e con il supporto del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato; esse, inoltre, sono state integrate con attività specifiche della Divisione Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.) della Questura – nel più ampio programma operativo di controllo del territorio e di presenza delle Forze dell’Ordine nelle aree più sensibili del Capoluogo e della Provincia – allo scopo specifico, sotto quest’ultimo aspetto, di vigilare gli obiettivi sensibili e le infrastrutture maggiormente complesse presenti sul nostro territorio provinciale, quali ferrovie, strade, autostrade, stazioni ferroviarie e degli autobus, Istituzioni pubbliche, beni storici, artistici ed architettonici, edifici di culto e luoghi di aggregazione.

Per quanto riguarda i controlli effettuati nel Capoluogo, questi si sono concentrati prevalentemente nelle zone di Campo Marzo, del Quadrilatero, del quartiere Maddalene e di Piazzale delle Vittoria, nonché Viale San Lazzaro, San Bortolo, Via Santi Felice e Fortunato, Via Zamenhof, San Pio X°, Monte Berico, l’area dei Giardini Salvi, il Parco Fornaci, oltre che l’intero Centro storico. tutto il Centro storico ed in quelle aree periferiche ove vi sono edifici abbandonati. I soggetti sorpresi senza essere in regola con le norme sull’ingresso e sul soggiorno nel nostro Paese, al termine delle attività proprie dell’Ufficio Immigrazione, sono stati muniti di Ordine del Questore di lasciare immediatamente il territorio nazionale .

Complessivamente – anche durante l’effettuazione dei 17 Posti di Controllo predisposti lungo le arterie che conducono in Città – sono stati controllati;

· 212 autoveicoli

· 589 persone (di cui 141 con precedenti penali e/o di Polizia)

· 32 Esercizi Pubblici e Commerciali

· 4 Rivendite autorizzate di materiali pirotecnici.

Al termine delle attività operative, il Questore Sartori ha quindi adottato i seguenti Provvedimenti:

· 11 Fogli di Via Obbligatori a carico di altrettanti cittadini italiani gravati da precedenti penali e/o di Polizia, residenti in Comuni diversi e senza alcun titolo per permanere sul nostro territorio;

· 12 Misure di Prevenzione Personale (Avvisi Orali) previsti dal Codice delle Leggi Antimafia nei confronti di altrettanti pluripregiudicati sorpresi in atteggiamenti e luoghi sospetti, in relazione ai quali si ha fondato motivo di ritenere che costoro vivano con i proventi dei reati commessi;

· 14 Revoche di Permessi di Soggiorno nei confronti di cittadini extracomunitari di varie nazionalità, resisi responsabili di attività delittuose non compatibili con i requisiti richiesti per detenere un titolo di permanenza sul nostro Territorio Nazionale. A costoro sono stati concessi 7 giorni per lasciare il nostro Paese .

“Le attività di prevenzione che sono state poste in atto dalle Forze dell’Ordine nel periodo natalizio ed a ridosso di fine anno e del Capodanno hanno consentito alla popolazione vicentina di trascorrere le festività in tranquillità e serenità – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori –. Il controllo sistematico degli esercizi pubblici e, più in generale, dei titolari di autorizzazioni di Polizia, rappresenta un importantissimo aspetto delle attività di prevenzione. Tali attività, così come quelle che riguardano le ispezioni agli edifici abbandonati, si sono confermate di fondamentale importanza per monitorare presenze di soggetti dediti alla commissione di attività criminali, talvolta soggiornanti illegalmente nel nostro Paese”.