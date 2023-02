VICENZA – Park in zona Fiera: prevista riqualificazione con sostegno Acciaierie Valbruna

Sarà riqualificato nei prossimi giorni il parcheggio pubblico tra viale della Scienza e via della Siderurgia, in zona industriale nei pressi della fiera di Vicenza, che necessita di alcuni interventi di manutenzione finalizzati a migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area di sosta che si trova di fronte alla sede delle Acciaierie Valbruna.

Oggi, infatti, il parcheggio presenta alcuni problemi legati soprattutto alla commistione tra traffico leggero e pesante che in alcuni casi creano situazioni di pericolo per la sicurezza dei veicoli e l’incolumità delle persone che la frequentano.

Il progetto di miglioramento funzionale dell’area di sosta è stato realizzato a cura del servizio mobilità del Comune e condiviso con le Acciaierie Valbruna, che sosterranno interamente il costo degli interventi necessari, considerato che nei periodi in cui non si svolgono eventi fieristici il parcheggio è utilizzato dall’azienda sia per la sosta che per l’accesso dei veicoli all’area produttiva.

L’intervento è coerente con la destinazione urbanistica e le previsioni progettuali dell’area, oltre che con il Pums. Il miglioramento funzionale del parcheggio andrà a beneficio anche dei visitatori della fiera, considerato che in occasione dei principali eventi espositivi nell’area viene applicata la sosta a pagamento.