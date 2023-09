VICENZA – Parcheggi: il Comune sollecita GPS per gli investimenti previsti, arriva la risposta (insoddisfacente per Palazzo Trissino)

Il 30 agosto è pervenuta la nota di Gps S.p.a. in risposta al sollecito inviato dal Comune di Vicenza in merito al programma di investimenti da completare ed offerto dall’azienda in sede di gara.

Gps ha chiesto l’attivazione di un tavolo tecnico che, peraltro, è operativo fin dalla presa in carico della gestione del servizio da parte dell’azienda piacentina, al fine di definire le possibili modalità di programmazione.

Il Comune ha dato disponibilità per proseguire con il tavolo tecnico già fin dalla prossima settimana.

L’amministrazione, comunque, ritiene la risposta di Gps insoddisfacente e incompleta e si riserva, pertanto, di procedere all’applicazione della penale.