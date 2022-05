VICENZA – Operaio di 56 anni folgorato in acciaieria: muore in ospedale, lascia moglie e due figli, la nota della Beltrame: “Accertamenti in corso”

Un operaio di circa 56 anni è morto in ospedale dopo essere stato folgorato sul posto di lavoro alle Acciaierie Beltrame di Vicenza (via della Scienza) ieri pomeriggio intorno alle 16.30.

Si tratta di Giancarlo Carizzoni, residente a Castro in via Rocca, che lavorava per una ditta esterna. L’uomo lascia la moglie e due figli di 18 e 13 anni. Era conosciuto nella sua comunità ed era impegnato in attività parrocchiali.

Secondo le prime informazioni è morto per arresto cardiaco al San Bortolo dopo essere stato colpito da una scarica elettrica ad alto voltaggio. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari, accorsi sul posto.

Portato nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza, è morto. Sul posto anche i tecnici dello Spisal. Ancora non si conoscono i dettagli dell’incidente. Sembra che l’uomo si trovasse su un mezzo (una gru) nel piazzale mentre ai comandi si trovava un collega ed abbia. Il braccio del mezzo avrebbe colpito un cavo di alta tensione durante le manovre. E’ stato soccorso da alcuni operai

Ecco la nota stampa della Beltrame

Nello stabilimento di AFV Beltrame Group, in viale della Scienza a Vicenza, nel pomeriggio di ieri, si è verificato un incidente sul lavoro. Durante la movimentazione di materiale impiantistico, le funi di una gru, guidata da un operaio di una ditta terza, e necessaria all’espletamento dell’attività di cantiere, hanno toccato accidentalmente i cavi di media tensione. La scarica elettrica che ne è seguita ha coinvolto un dipendente di una seconda ditta appaltatrice, al momento dell’incidente a contatto diretto con il materiale per coordinarne lo scarico, che prontamente soccorso è stato trasferito all’ospedale San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni. Nonostante l’immediato intervento e l’arrivo tempestivo dei soccorsi, la persona è poi deceduta in serata. Tutte le attività lavorative negli stabilimenti di AFV Beltrame Group si svolgono seguendo stringenti protocolli di sicurezza per le persone, i macchinari e gli impianti; così come le ditte fornitrici di servizi sono assoggettate a puntuali criteri e norme specifiche in materia di sicurezza. L’azienda sta collaborando in maniera piena con gli Enti e le Istituzioni preposti per completare l’indagine e far luce sulle dinamiche dell’accaduto. La famiglia Beltrame e tutto il personale di AFV Beltrame Group sono vicini ai familiari del lavoratore ed esprimono sincero cordoglio e piena solidarietà.