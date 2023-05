VICENZA – Ok alla pista ciclopedonale in viale Risorgimento: 400 mila euro dal Pnrr

Un nuovo percorso ciclopedonale verrà sviluppato in viale Risorgimento, a partire da Campo Marzo risalendo la Pontara di Santa Libera per raggiungere poi viale Margherita. La giunta ha approvato infatti il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento, finanziato con 400 mila euro nell’ambito dell’investimento per la rigenerazione urbana del Pnrr. Il tratto rappresenta un importante stralcio verso il completamento dell’anello urbano della rete ciclabile cittadina.

“Questo nuovo percorso – spiega l’amministrazione – risponde alla rilevante necessità di collegamento tra la zona della stazione ferroviaria e l’università in viale Margherita e il tribunale. L’intervento consentirà, inoltre, di aggiungere un importante tassello all’anello urbano che, come previsto dal Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), intercetta tutte le principali ciclabili che giungono dai Comuni contermini e permette ai ciclisti di raggiungere l’interno della città”.

Il nuovo percorso ciclopedonale, lungo circa 600 metri, verrà realizzato grazie all’allargamento del marciapiede esistente e sarà rialzato rispetto al piano stradale. Tra i principali interventi previsti, ci sono l’arretramento della recinzione e del muro di confine in corrispondenza dell’ex chiesa di S. Silvestro; la realizzazione di una rampa ciclabile e pedonale all’altezza dell’incrocio con contra’ Santa Caterina; la ridefinizione della larghezza delle corsie stradali nei tratti che si affiancheranno al nuovo percorso ciclopedonale.

I lavori partiranno nel corso dell’estate, dopo l’aggiudicazione della gara prevista entro luglio.

Maggiori informazioni sui progetti finanziati dal Pnrr: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/pnrr.php