VICENZA – Nuovo store di Arclinea e Maxalto in centro

Arclinea e Maxalto, due marchi iconici del Gruppo B&B Italia, leader nel settore dell’arredo di design di alta gamma a livello internazionale – inaugurano oggi con il partner FPL Arreda un nuovo store nel cuore della città di Vicenza, in piazzale Alcide De Gasperi 18.

Arclinea, storico brand del vicentino con sede a Caldogno specializzato nel design e nella produzione di cucine, e Maxalto, iconico marchio di arredamento high-end, si uniscono dando vita ad un inedito progetto condiviso che valorizza l’eccellenza del made in Italy.

In uno spazio di oltre 200 mq, realizzato grazie alla collaborazione del partner FPL Arreda, i prodotti di Arclinea e Maxalto dialogheranno fra loro, restituendo le sinergie valoriali, progettuali e creative dei due brand, entrambi disegnati e coordinati dall’Art Director Antonio Citterio. La complementarità dei prodotti dei due marchi, uniti dalla ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione, sarà esaltata dalle soluzioni espositive realizzate ad hoc per lo store vicentino.

Questa nuova apertura – che rappresenta insieme un omaggio e un ritorno alle origini di Arclinea – sottolinea la volontà del Gruppo B&B Italia di investire sulle potenzialità del mercato vicentino. La scelta della location, all’interno di uno dei palazzi più belli del centro storico, non è infatti casuale: a seguito della pandemia, la città vicentina ha assistito ad una costante riduzione del numero degli esercizi commerciali presenti nel centro storico. Il nuovo store Arclinea – Maxalto rappresenta quindi un’inversione di tendenza e, con il suo spazio dedicato al design di alta gamma, ridarà linfa

al cuore pulsante della città.

Il new opening vicentino Arclinea – Maxalto è l’occasione per svelare le sinergie fra i due brand che meritano di essere raccontate in spazi dedicati e allestiti per restituire l’eleganza contemporanea dei propri prodotti, come i divani Apollo, Febo, Amoenus di Maxalto, icone senza tempo del marchio, o le cucine Convivium e Italia, della Collezione Arclinea. Un esempio significativo di questa collaborazione è quello di Sag’80, a Milano, store che ha rinnovato i progetti espositivi Maxalto e Arclinea per creare un nuovo dialogo di design.

Gilberto Negrini, CEO del Gruppo B&B Italia, ha dichiarato: “Sono entusiasta di questo nuovo progetto sinergico fra Arclinea e Maxalto. L’apertura di Vicenza, nella casa di uno dei nostri marchi e in pieno centro storico, rappresenta un importante passo nel rafforzamento del percorso distributivo e creativo in un anno veramente importante per i marchi del nostro Gruppo”.

“Maxalto” – continua Negrini – “è stato recentemente protagonista al Salone del Mobile di Milano, dove per la prima volta ha potuto esporre prodotti iconici e nuove proposte in uno spazio suggestivo che ne esaltasse eleganza e contemporaneità registrando un grande successo. Arclinea ha presentato per il Fuori Salone un progetto dedicato al design etico e alla relazione tra cibo, natura e famiglia, esaltando la ricerca responsabile di nuovi materiali e finiture per le proprie cucine. La nostra missione è quella di creare nuovi dialoghi per i nostri marchi, nel solco di innovazione e tradizione, che non si escludono ma si completano”.