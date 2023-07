VICENZA – Novantenne trovata riversa sul pavimento, salvata dalla polizia

Nella scorsa nottata, una pattuglia della squadra Volanti della polizia è intervenuta in via Colombo, a Vicenza, dove alcuni condomini avevano segnalato alla centrale Operativa della Questura strazianti invocazioni d’aiuto provenire dall’interno di un’abitazione.

Individuato l’appartamento da dove pervenivano i lamenti, i poliziotti sollecitavano l’immediato intervento dei Vigli del Fuoco, al fine di potervi penetrare all’interno dopo aver rotto una finestra della camera da letto sita al primo piano dello stabile.

All’interno dell’abitazione gli agenti individuavano una signora novantenne riversa sul pavimento, in stato di disperazione, dolorante ed impossibilitata a muoversi, in quanto sola nell’abitazione e non in grado di poter chiedere per telefono l’aiuto del figlio.

Mentre hanno provveduto soccorrerla, a tranquillizzarla e ad adagiarla sul letto, i poliziotti hanno chiesto l’immediato intervento del Personale Sanitario del “118”, al fine di poter prestare alla anziana signora le cure necessarie.

I sanitari, anch’essi giunti tempestivamente in Via Colombo, dopo aver valutato la situazione disponevano l’immediato trasporto della povera vittima di incidente domestico al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza per sottoporla alle cure del caso.

“La polizia di Stato – ha evidenziato il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori – tra le sue funzioni prioritarie effettua un delicato ed importante lavoro di aiuto e soccorso pubblico alle persone, soprattutto quelle più deboli e vulnerabili: un’attività silenziosa e costante al servizio della collettività. Anche in questo caso, inoltre, è stata determinante la sensibilità e la prontezza dei vicini di casa della anziana vittima di un incedente domestico che avrebbe potuto aver ben più tragiche conseguenze”.