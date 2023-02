VICENZA – Molesta i dipendenti della Lidl e colpisce le vetrate del supermercato: arrestato spacciatore 34enne

Lo scorso 9 febbraio in tarda serata, a Vicenza, in viale Della Pace, i carabinieri della Sezione

Radiomobile del dipendente N.O.R, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini

di spaccio di sostanze stupefacenti, Xhoxhi Armando, trentaquattrenne albanese, in Italia

senza fissa dimora, gravato da precedenti.

La pattuglia è stata allertata da personale del supermercato Lidl dove l’uomo aveva

creato problemi manifestato comportamenti molesti nei confronti loro e della clientela,

andando anche a colpire violentemente con le mani le vetrate del negozio.

L’uomo è stato fermato, identificato e, sottoposto a perquisizione personale, trovato in

possesso di quasi 200 gr. di hashish, e più di 6 gr. di sostanza stupefacente di marijuana,

sostanza occultata all’interno dello zaino.

Il 34enne, al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato presso la casa

circondariale di questo capoluogo.

Il 13 febbraio l’arresto veniva convalidato e veniva disposta la permanenza in carcere nei

confronti del reo.