VICENZA, MANUTENZIONE DELLE SCUOLE: STANZIATO UN MILIONE E MEZZO DI EURO

Un milione e mezzo di euro per interventi di manutenzione: questa la cifra stanziata dalla Provincia di Vicenza per gli edifici d’istruzione superiore. Questa la decisione di Palazzo Nievo, come spiegato nelle parole del Presidente della Provincia, nonché Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, nel servizio di Elisa Santucci.