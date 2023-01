VICENZA – Interventi d’urgenza in due vie da parte di Viacqua e Amcps

Intervento d’urgenza di Viacqua in Via Mazzini per riparare una perdita

Fin dalla scorsa notte è scattato il restringimento della carreggiata, lavori in corso



La scorsa notte si è verificata in Via Mazzini una grossa perdita che ha coinvolto la rete di acquedotto nel tratto immediatamente a valle del ponte sul Bacchiglione. Il pronto intervento di Viacqua è stato subito interessato e, in accordo con la Polizia Locale, si è provveduto al restringimento della carreggiata.



Questa mattina sono iniziate le operazioni di scavo per intercettare la rottura e procedere alla riparazione che dovrebbe concludersi entro la giornata odierna. Per l’intera durata dell’intervento rimarrà operativo il restringimento della carreggiata.

___