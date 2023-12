VICENZA – In corso operazione ‘ad alto impatto’ nelle zone calde

Sano state avviate nel pomeriggio odierno le operazioni straordinarie “ad alto impatto” disposte dal Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo, nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto ieri pomeriggio in Prefettura, alla presenza del Questore di Vicenza Dario Sallustio, del Comandante provinciale dei Carabinieri Giuseppe Moscati, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza Cosmo Virgilio, del Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e del Comandante della Polizia Locale di Vicenza Massimo Parolin.

Allo scopo di contrastare il recente incremento dei furti – che hanno interessato in modo significativo le abitazioni e gli esercizi commerciali – nonché dei fenomeni criminali connessi (quali la presenza di immigrati irregolari, reati predatori in genere e reati in materia di stupefacenti) saranno attuati, in queste ore, mirati controlli interforze, con particolare riferimento alle zone cittadine di Piazzale Bologna, alle attigue aree verdi di Campo Marzo, Piazzale della Stazione FS, e l’intera area ricompresa tra le vie Milano, Genova, Torino, Corso SS Felice e Fortunato e via Roma, nonché nel quartiere San Pio X e Stanga e nella zona della Riviera Berica.

Al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle suddette operazioni, l’incolumità del Personale operante ed il mantenimento dell’Ordine e Sicurezza Pubblica nei luoghi oggetto di controllo, saranno attuati adeguati servizi di ordine pubblico che, nel dettaglio, prevedono l’intervento di:

1 equipaggiodell’Ufficio Prevenzione generale e soccordo pubblico della Questura ;

equipaggiodell’Ufficio Prevenzione generale e soccordo pubblico della Questura 1 operatore dell’Ufficio Immigrazione della Questura;

operatore dell’Ufficio Immigrazione della Questura; 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto;

equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto; 1 equipaggio della Polizia Stradale ;

4 operatori della Polizia Ferroviaria;

6 militari del Comando Provinciale dei Carabinieri;

1equipaggiocinofilo della Guardia di Finanza;

2equipaggi della Polizia Locale;

Inoltre, un equipaggio specializzato con elicottero e 3 militari del Reparto Operativo Aeronavale di Venezia della Guardia di Finanzaassicurerà il sorvolo dell’area, al fine di monitorare al meglio le operazioni di controllo e segnalare i fatti maggiormente rilevanti. Il velivolo opererà anche nelle ore serali, coordinando le pattuglie che opereranno via terra nella zona della Riviera Berica(segnatamente, in quelle zone oggetto di recenti furti in appartamento).

Analoghe operazioni ad “alto impatto” verranno effettuate nei prossimi giorni, in prossimità delle imminenti festività natalizie, in considerazione della duplice esigenza, rappresentata dal Prefetto e condivisa dal Comitato, di potenziare gli effetti sulla prevenzione generale, incrementando al contempo la sicurezza percepita da parte dell’intera collettività.