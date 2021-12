VICENZA – Ha 7 ovuli con droga nel corpo, aggredisce infermieri e guardia giurata: arrestato e rimesso in libertà dopo processo

Arrestato in flagranza di reato, processato e rimesso in libertà. E’ accaduto nella serata del 1° dicembre a Vicenza. Un cittadino nigeriano, Jonathan Ebireguese 31 anni, con permesso di soggiorno scaduto, si è sentito male in via Degli Ontani (zona Ponte Alto) ed è stato soccorso. Portato in ospedale si sono accertate le cause del malore. Aveva infatti una intossicazione da stupefacenti.

Il giovane nascondeva tre ovuli contenenti droga in bocca e 4 nello stomaco e uno si era probabilmente rotto. Al San Bortolo sono arrivati i carabinieri, è stato arrestato e piantonato in ospedale. I sanitari hanno proceduto all’evacuazione assistita del soggetto. Una volta espulsi gli ovuli, li ha però gettati nel water e ha tirato lo sciacquone. Il personale sanitario ne ha recuperata una parte. Il 31enne ha però opposto violenta resistenza aggredendo gli infermieri e la guardia giurata prima di essere bloccato dai carabinieri. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (3 grammi cocaina e 2 grammi eroina recuperati) e per violenza e resistenza contro pubblico ufficiale, è stato processato per direttissima, condannato a 8 mesi di reclusione (pena sospesa) e quindi rimesso in libertà dal giudice.