VENETO – Giovine, Caretta e Bizzotto a Roma, ecco tutti gli eletti in regione ad ora

Stanno continuando i conteggi che daranno conferma finale di come sarà composto il parlamento nella prossima legislatura. Se per alcuni parlamentari di sarà ancora da attendere, tre vicentini sono già sicuri di avere il posto assicurato a Roma: si tratta di Silvio Giovine, Maria Cristina Caretta e Mara Bizzotto.

I primi due hanno avuto accesso grazie ai collegi uninominali della nostra provincia, guadagnandosi il posto come deputati; Bizzotto, invece, entra al Senato dall’elezione ottenuta al collegio uninominale provinciale.

Tuttavia, potrebbe non essere ancora finito l’esodo di vicentini a Roma: bisognerà attendere lo spoglio definitivo dei plurinominali per scoprire se ce ne saranno ancora.

Rimanendo in Veneto, ecco che anche l’ex sindaco di Padova, Massimo Bitonci, entra alla Camera dei Deputati; così come i leghisti Alberto Stefani, Lorenzo Fontana, Ingrid Bisa, Dimitri Coin e Giorgia Andreuzza, così come i membri di FdI, Elisabetta Gardini e Ciro Maschio. Un posto anche a Martina Semenzato, di Noi Moderati.

Al Senato, invece, detto di Bizzotto, Fratelli d’Italia fa entrare in parlamento Raffaele Speranzon e Carlo De Luca; la Lega piazza Paolo Tosato mentre Forza Italia rinnova la carica ad Anna Maria Bernini, già ministro nel 2011.