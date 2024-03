VICENZA – Giovane sfreccia in autostrada con il monopattino

Avvistamento anomalo per molti automobilisti che stavano percorrendo stamane il tratto di autostrada di Vicenza Ovest. Un giovane a bordo di un monopattino stava sfrecciando nella corsia di emergenza, causando una situazione di pericolo per se stesso e per gli altri. Sono arrivate diverse segnalazioni alla Polizia Stradale – come riporta l’edizione online de Il Giornale di Vicenza. A fermarlo sono stati gli addetti della società autostrada Brescia-Padova. Poco dopo una pattuglia della stradale che gli ha comminato una multa e sequestrato il monopattino