VICENZA – Forte perturbazione notturna: situazione sotto controllo, ma il Retrone torna a salire

(nella tabella in anteprima il livello del Retrone che è tornato a salire in maniera decisa nelle ultime ore. Alle ore 10 era a 1,65 metri e da mezzanotte il livello è salito di quasi un metro e mezzo)

La pioggia che da ieri sera interessa il Vicentino non ha causato nuovi allagamenti di strade ed edifici in città, fatta eccezione lo scantinato di un edificio in restauro in stradella Barche che si trova a una quota più bassa del Retrone.

Tutte le strade e i sottopassi sono sempre stati percorribili, anche se i fossati e le rogge si sono nuovamente ingrossati.

Per tutta la notte, come disposto dal Coc, il Centro operativo comunale, tre squadre della protezione civile hanno monitorato tutte le zone che nei giorni scorsi avevano subito allagamenti (Setteca’, ca’ Balbi, zona Stadio, viale Fusinato, Sant’Agostino, zona industriale), mentre la centrale operativa della polizia locale è rimasta in via straordinaria operativa, raccogliendo alcune richieste di informazioni soprattutto sulla percorribilità delle strade.

La previsione meteo è in miglioramento, ma rimane ancora valido, in attesa del nuovo bollettino di criticità emesso dal Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, lo stato di allertamento “giallo” (stato di attenzione), sia sul piano idrogeologico sia su quello idraulico.

È attiva per eventuali segnalazioni la centrale operativa della Polizia locale che risponde al numero 0444545311.