Vicenza for Children ha un nuovo Consiglio direttivo

Nuovo Consiglio, progetti chiari ed un unico grande obiettivo, quello di sempre, lavorare al servizio dei bambini e delle famiglie, supportando le richieste degli ospedali vicentini. La polaroid del nuovo Consiglio direttivo di Vicenza for Children è assolutamente nitida e porta avanti un percorso sempre più ambizioso, con una nuova e più forte organizzazione per diventare più snelli e concreti.

Al fianco del presidente eletto, Alberto Girardi (di professione Consulente Lean Management, socio fondatore e da sempre impegnato con tutta la sua famiglia per l’Associazione), ci sono Luigi De Ecclesiis (vicepresidente), Aimone Gualtieri (tesoriere) ed i consiglieri Anna Astarita, Enrico Andreotti, Alberto Piana e Giulia Trevisan, tutti pronti ad afferrare il testimone dai loro predecessori e ad affrontare nuove avvincenti sfide, per mettere un mattoncino in più alla nostra casa della solidarietà.

“La nostra Associazione incarna lo spirito ed i valori della famiglia – spiega il presidente di Vicenza for Children, Alberto Girardi – in quanto agiamo sempre compatti e cerchiamo, ciascuno con le proprie competenze specifiche ed esperienze di vita, di stare al fianco delle persone che a noi si rivolgono per avere un aiuto. Siamo altrettanto attenti a cogliere i bisogni degli ospedali vicentini, punto di riferimento per i bambini e le famiglie, così da fornire attrezzature o rispondere alle necessità che si presentano”. Contemporaneamente, abbiamo il dovere di fornire tutte le informazioni comunicando con la massima trasparenza obiettivi e risultati ottenuti ai nostri Soci, Volontari e Donatori.

Al suo fianco il presidente Girardi ha voluto come direttore il precedente presidente Coralba Scarrico, fondatrice e figura di riferimento dell’Associazione, che assume un ruolo di coordinamento delle attività operative.

Nuove sfide attendono l’Associazione, forte dei suoi 137 soci, 35 volontari ed oltre mille sostenitori che hanno sposato la causa di Vicenza for Children per stare al fianco dei più piccoli. Un impegno fortemente radicato nel territorio, anche se al San Bortolo arrivano bambini da tutta la regione e, talvolta, anche da regioni molto lontane dal Veneto.

“Siamo orgogliosi dell’attività che svolgiamo – prosegue il presidente Girardi – in piena sintonia e collaborazione con i dipartimenti ospedalieri di riferimento, che ci reputano un Partner sempre al loro fianco. Non intendiamo essere sotto i riflettori, ma vogliamo far conoscere la nostra Mission in modo che le famiglie sappiano che per i loro bambini siamo operativi su diversi fronti, dal sostegno psicologico a quello sanitario ed economico, per alleggerire anche i genitori del peso che stanno attraversando, con i loro piccoli guerrieri, nei momenti di grande difficoltà ed incertezza”.

“Forti del motto “Niente è impossibile”, – conclude il presidente Girardi- i componenti del team di Vicenza for Children fanno sapere che impegneranno tutto il loro tempo disponibile, per essere sempre pronti a rispondere nei limiti del proprio ruolo, non solo con le parole ma anche con i fatti”.

Nella foto, da sinistra: Giulia Trevisan, Aimone Gualtieri, Alberto Girardi, Luigi De Ecclesiis, Anna Astarita, Alberto Piana ed Enrico Andreotti.