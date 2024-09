Vicenza è “Comune Ciclabile” per il settimo anno consecutivo

Sono 179 in Italia, 29 in Veneto, 7 nel Vicentino i “Comuni Ciclabili” FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), riconoscimento che valuta e attesta l’impegno a promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile.Al termine della Settimana europea della Mobilità, oggi a palazzo Trissino il presidente di FIAB Vicenza Marco Galla ha consegnato le bandiere gialle ai “Comuni Ciclabili” di Vicenza, Sarego, Schio, Chiampo, Grisignano, Camisano, Lonigo, premiati per aver saputo rendere il proprio territorio adatto e sempre più appetibile ad essere vissuto in bicicletta.«Per la settima volta Vicenza conquista questo riconoscimento, che ci viene conferito ogni anno da quando è nato il Premio – ha dichiarato l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller -. E’ un bel record, un onore ma anche un impegno a fare sempre meglio. Non ci accontentiamo ed anzi, valuteremo con attenzione alcune soluzioni che ci hanno presentato oggi le associazioni della rete VeloCittà per rendere Vicenza sempre più sicura, vivibile, sostenibile e a misura di tutti».