VICENZA – Droga in auto e quasi 4 mila euro in contanti, fermati due giovani

Doppio invento della polizia nel weekend. Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti sono intervenuti in via dell’ippodromo, a Vicenza, per la segnalazione di alcune persone con fare sospetto a bordo di un’auto.

Il controllo effettuato dalla pattuglia della squadra volanti intervenuta sul posto ha permesso di identificare tre soggetti, tutti con precedenti di vario genere e gravità, che poco prima avevano acquistato della sostanza stupefacente in una discoteca del capoluogo.

Durante il controllo uno di essi, un 24enne residente a Vicenza, che si trovava alla guida dell’autovettura, avrebbe iniziato a dare particolari segni di nervosismo e, per tale, motivo gli è stato chiesto di estrarre il contenuto delle tasche dei pantaloni.

A tale richiesta costui spontaneamente consegnava alcuni involucri contenenti una modesta quantità di hashish, poi sequestrata. Per tale motivo il 24enne è stato segnalato all’ Ufficio Territoriale del Governo quale consumatore di sostanze stupefacenti, con contestuale ritiro della patente di guida.

Un altro 24enne cittadino italiano residente nell’hinterland vicentino, e con a proprio carico numerosi precedenti, in passato arrestato in Francia per traffico illecito di sostanze stupefacenti, nella notte tra sabato e domenica è stato fermato in viale Verona da una pattuglia della polizia di stato mentre si trovava alla guida della propria autovettura, con a bordo un 23enne suo amico, anch’egli con numerosi precedenti.

Durante il controllo entrambi si sarebbero mostrati particolarmente nervosi ed aggressivi. Per tale comportamento gli agenti di polizia hanno chiesto loro di mostrare cosa avessero in tasca, e di aprire il bagagliaio dell’autovettura per una ispezione.

All’interno del vano portaruota e del triangolo, al posto di questi ultimi erano state occultate numerose banconote di vario taglio, per un totale di 3.700 euro, ed un involucro contenente una modesta quantità di marijuana.

Pertanto i due soggetti sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura, dove, oltre a procedere al sequestro amministrativo di quanto rinvenuto ed al ritiro della patente a carico del guidatore, a carico di entrambi il questore ha emesso altrettante Misure di Prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio da Vicenza per un periodo di tre anni.