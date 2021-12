VICENZA – Deciso chi realizzerà la linea filobus

La giunta ha espresso oggi l’indicazione perchè la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intera parte infrastrutturale della nuova linea Tpl filobus, inserita all’interno del progetto del secondo lotto funzionale “attraversamento di Vicenza” della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità Verona-Padova, sia posta in carico al Consorzio Iricav Due.

“Nel 2017 – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco – al tempo dell’approvazione del progetto preliminare del secondo lotto funzionale “attraversamento di Vicenza” della Tav/Tac, la giunta si era riservata la possibilità di valutare se tenere in capo a sé la realizzazione dell’infrastruttura del Tpl filobus o se affidarla al Consorzio Iricav Due, che cura l’intero progetto Tav/Tac. Adesso, in vista dell’imminente deposito del progetto definitivo, la giunta si è espressa affermando che la fase di progettazione e realizzazione dell’infrastruttura, dal valore di 25 milioni, del Tpl filobus debba essere in capo a Iricav Due, per specifiche ragioni di efficacia, efficienza ed economicità. Riteniamo infatti che separare la realizzazione dell’infrastruttura del Tpl tra più enti, possa comportare dei rischi organizzativi e soprattutto di tempistiche, che si eviterebbero invece con l’accorpamento in un unico cantiere della realizzazione delle strutture della Tav/Tac e delle opere complementari a carico del Consorzio Iricav Due”.

“Una delle prescrizioni arrivata dall’approvazione del Cipe – ha continuato il vicesindaco Matteo Celebron – era relativa alla necessità di decidere quale soggetto si occupasse della realizzazione dell’infrastruttura del Tpl filobus, mentre la scelta e l’acquisto dei mezzi con 19 milioni era già stato affidato, e resta ancora oggi, all’amministrazione attraverso Svt come soggetto attuatore. Dal confronto con Rfi e Iricav Due, è emersa da parte del Consorzio la richiesta di prendere in carico anche la progettazione e costruzione dell’infrastruttura “a terra” del filobus, poiché integrata alla realizzazione sia dell’attraversamento della Tav/Tac sia ad altre opere complementari. Il Comune potrà comunque intervenire, ma sarà Iricav Due a gestire l’intero progetto”.