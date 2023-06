VICENZA – Controlli della polizia, sventato un furto al Palladio

Nella mattinata di ieri una pattuglia della polizia è stata inviata dalla centrale Operativa della Questura presso Negozio di ottica che si trova nel Centro Commerciale Palladio, per un tentativo di furto. Giunti sul posto, grazie alle precise indicazioni fornite dal titolare del negozio gli agenti hanno identificato e fermato una 43enne vicentina, già conosciuta dalle forze di polizia per reati simili.

Si tratta di un episodio delle operazioni straordinarie di polizia, disposte con ordinanza dal questore Paolo Sartori, che si sono concluse nella mattinata odierna e hanno portato in tutto a nove provvedimenti.

Le operazioni si sono concentrate per lo più nelle aree del Capoluogo segnalate dai cittadini come maggiormente “a rischio”, con pattugliamenti mirati in Campo Marzio, nei quartieri “Ferrovieri” e “Laghetto”, in zona San Pio X, a Ponte degli Angeli, in Via della Pace, in Via Faccio/Via Rattazzi ed in Strada Bertesina; nelle ore serali, inoltre, è stato attentamente monitorato il Centro cittadino, luogo di

Una specifica azione di minuzioso controllo ha interessato alcuni edifici abbandonati ove era stata segnalata dalla cittadinanza la presenza di soggetti senza fissa dimora. Tale attività ha riguardato in particolare gli immobili che si trovano in Via Legione Antonini e presso il Cavalcavia Ferretto de’ Ferretti. Nell’occasione sono state rinvenute tracce evidenti dell’utilizzo di questi luoghi quali bivacchi di fortuna. Questo genere di controlli ha lo scopo di tenere monitorate queste aree, al fine di evitare che si consolidino situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica.