VICENZA – Ci siamo: stop ai tir in Strada Pasubio e viale del Sole dopo l’apertura della bretella, prevista multa

A seguito dell’apertura della variante alla SP46, arriva anche lo stop al passaggio dei tir da strada Pasubio e viale del Sole, liberando quindi dal traffico pesante i quartieri di Maddalene e del Villaggio del Sole. A sancirlo è l’ordinanza firmata oggi dal direttore del Servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici Paolo Gabbi presentata con il sindaco Giacomo Possamai.

“Con questa ordinanza viene sancito lo storico stop al passaggio dei tir nei quartieri di Maddalene e del Villaggio del Sole – ha affermato il primo cittadino -. Ci siamo prima confrontati con le associazioni di categoria accogliendo la richiesta delle attività economiche della zona di consentire la circolazione ai mezzi pesanti solo per necessità di carico e scarico. Ricordo che, per norma di legge, è possibile limitare il passaggio dei mezzi pesanti solamente perché è presente una strada alternativa non a pedaggio, rappresentata appunto dalla variante alla SP46. Il divieto sarà quindi operativo una volta posizionata la segnaletica verticale prevista nei prossimi giorni. Seguiranno i necessari controlli, soprattutto nella fase iniziale, per assicurare l’applicazione dell’ordinanza”.

Nel dettaglio, i tir di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate – ad eccezione di quelli utilizzati per il carico e scarico – non potranno circolare all’interno del perimetro compreso tra la variante alla SP46, strada Pasubio, a partire dalla nuova rotatoria con la variante, e viale del Sole.

Sono incluse nel divieto strada Vallarsa, strada Pian delle Maddalene, strada Ambrosini, strada di Lobia e strada Maglio di Lobia.

All’interno del perimetro restano in vigore le limitazioni già in vigore per i veicoli con massa superiore a 10 tonnellate.

La sanzione prevista per chi viola l’ordinanza è di 87 euro.