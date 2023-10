VICENZA – Cercasi esperto di business plan per il Parco della Pace

«Abbiamo deciso di affidarci a dei professionisti per la definizione di un modello di governance e di un business plan che consenta, il più possibile, l’autosostenibilità economica del Parco della Pace».

L’assessore Leone Zilio non ha dubbi sulle mosse da fare per aprire il parco, in previsione dell’ormai imminente fine dei lavori: «Dalla precedente amministrazione – ricorda – non abbiamo ricevuto nulla rispetto al modello di gestione, ma per far decollare questo grande progetto serve un piano di gestione di medio / lungo periodo, redatto da esperti del settore».

Di qui la decisione dell’amministrazione di pubblicare un dettagliato avviso rivolto ai professionisti interessati ad essere invitati alla gara per la redazione del business plan.

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata entro il 30 ottobre da esperti con competenze specifiche in business plan, analisi di mercato e posizionamento, startup di aziende o opere pubbliche, ma anche in ambito agronomico, forestale e idraulico.

Poi ci sarà la gara vera e propria per l’affidamento della redazione del piano che dovrà indicare anche il modello di governance, cioè se ad occuparsi della regia del parco. dovrà essere una fondazione, una società di capitale o altro.

L’avviso descrive dettagliatamente le attività da prevedere all’interno dell’area, che riguarderanno, tra le altre, la custodia, la vigilanza, l’apertura, la manutenzione degli immobili, la gestione del verde, le visite guidate e attività didattiche, il servizio informazioni, sito internet e social, l’eventuale biglietteria, l’organizzazione di attività culturali, eventi, mostre, spettacoli, la realizzazione di laboratori ambientali, il servizio di ristoro, il bookshop.

La planimetria allegata indica le principali destinazioni d’uso previste nei 65 ettari di parco, dall’area eventi ai tre hangar, il primo dei quali destinato a museo, dagli spazi sportivi alla grande area verde fruibile sotto l’aspetto naturalistico.

Per la redazione del piano si prevedono due mesi di lavoro e un compenso netto pari a 30 mila euro.

L’avviso per la manifestazione d’interesse è pubblicato al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/355750