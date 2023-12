VICENZA – Cedimento stradale in viale Verona

Nell pomeriggio di ieri si è verificato un cedimento stradale in viale Verona, all’incrocio con Via Ferreto de Ferreti, in seguito ad una perdita idrica. Il Pronto Intervento di Viacqua è immediatamente giunto sul posto e, coadiuvato dagli agenti della polizia locale ha già provveduto a delimitare l’area e ad avviare le attività di scavo.

Fino alla sera è dovuto procedere alla chiusura di una corsia di marcia per consentire il movimento in sicurezza dei mezzi di servizio e del personale operativo. Per circa due ore, tempo necessario a completare l’intercettazione della condotta danneggiata e procedere alla riparazione, sono stati a secco i rubinetti di 244 utenze, ripristinati alle 19.30.