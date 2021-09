VICENZA – Lo spaccio continua nelle solite zone: due denunciati, uno dei quali spedito al CIE per l’espulsione

Doppio intervento ieri contro lo spaccio, uno della Polizia Locale e uno della Polizia di Stato.

Polizia Locale – Campo Marzo: un cittadino straniero è stato sorpreso spacciare una dose di cocaina. Fermato e perquisito dalla polizia locale, gli sono stati trovati addosso 1350 euro di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Per questo I.S., 26 anni, è stato denunciato e i soldi gli sono stati sequestrati. I fatti sono avvenuti venerdì pomeriggio in occasione di un controllo antidroga nella zona di Campo Marzo messo in atto dal Nos, il nucleo operativo speciale, e dalle pattuglie antidegrado. Personale in borghese ha notato il pusher avvicinare un secondo uomo. Tra i due, dopo un breve colloquio, è stato osservato uno scambio. Gli agenti hanno quindi fermato l’acquirente che ha consegnato una dose di cocaina del peso di 0,25 grammi, riferendo di averla appena acquistata per 15 euro. Di qui il fermo del pusher che è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. I 1350 euro che aveva con sé sono stati sequestrati perché l’uomo, privo di reddito, non ha saputo giustificare i motivi del possesso.

Polizia – Volanti – Viale Verona: ieri notte all’1.40 le volanti della Polizia hanno fermato e controllato due individui, un gambiano e un italiano. Il primo, J.O. di 23 anni è stato trovato in possesso di 12,5 grammi di cocaina. E’ stato denunciato per spaccio. Non solo, il giovane è irregolare sul territorio italiano. E’ stato affidato all’ufficio immigrazione della Questura e spedito al CIE di Torino per l’espulsione.