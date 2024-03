Vicenza – Attenzione: dal 2 al 12 aprile possibili disagi in viale Sant’Agostino e limitrofi

Dal 2 al 12 aprile in viale Sant’Agostino e nelle strade circostanti saranno possibili rallentamenti per un cantiere di V-Reti, società del Gruppo Agsm Aim, impegnata nella posa di cavidotti per la rete elettrica tra i civici 406 e 424.

Nel tratto interessato dai lavori sarà istituito il senso unico alternato, regolato da semafori o movieri.

V-Reti ha assicurato il massimo impegno per ridurre, laddove possibile, i tempi dell’intervento, necessario al potenziamento dei servizi ed al miglioramento degli standard di sicurezza della rete e degli impianti