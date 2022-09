VICENZA – Arrivano 3,5 milioni per polo del rugby e campo di atletica

Entrambi i progetti candidati ai bandi del Dipartimento dello Sport nell’ambito del Pnrr sono stati ammessi al finanziamento. La proposta per la riqualificazione dell’impianto sportivo di atletica leggera “Guido Perraro” (1.4 milioni di euro), ammessa con riserva a inizio luglio, ha infatti superato con successo la richiesta di integrazioni arrivata dal Dipartimento. A questa si aggiunge il progetto, che aveva già ottenuto il via libera al finanziamento, per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo del rugby all’interno del Parco della Pace (2.1 milioni di euro).

“Si tratta di due proposte – afferma il vicesindaco con delega allo sport e ai lavori pubblici – dal valore complessivo di 3.5 milioni di euro, sviluppate anche grazie alle fondamentali indicazioni delle rispettive associazioni sportive, che avranno un impatto non solo sportivo ma anche sociale. Entrambe hanno superato la fase concertativo negoziale e adesso, sempre in accordo con le realtà sportive titolari degli impianti, siamo pronti a condividere il progetto. Ringrazio i tecnici comunali che grazie alla fattiva collaborazione con il Dipartimento dello Sport hanno permesso alla città di ottenere il via libera al finanziamento da parte dei tecnici del Ministero”.

Il piano per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo all’interno del Parco della Pace, in fase di progettazione esecutiva, rientra nell’intervento di riqualificazione dei campi da rugby in strada Sant’Antonino e rappresenta un’opera fondamentale per lo sviluppo degli impianti sportivi nella grande area verde in fase di riqualificazione. È prevista la realizzazione di una nuova piastra polivalente e di nuove strutture per il rugby, tra le quali anche spogliatoi e tribune.

Nell’impianto sportivo di atletica leggera “Guido Perraro” in via Rosmini verranno rigenerate l’area scoperta, la tribuna per il pubblico e i servizi. Si realizzerà anche una pista coperta di 100 metri per la pratica dell’attività durante tutto l’anno.