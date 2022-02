VICENZA – Arrestato spacciatore: in casa anche computer rubati alle scuole di Torri e borsa e documenti di una donna

Intervento dei militari dei Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza, ieri nel tardo pomeriggio in via Dian a Vicenza. E’ stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Boulahbal Ahmed Moufdi, algerino trentaquattrenne, irregolare sul territorio nazionale, gravato da precedenti.

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Torri di Quartesolo (VI), unitamente a una pattuglia del Gruppo della Guardia di Finanza di Vicenza con il supporto di una unità cinofila nel corso di perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, nell’ambito di un procedimento riguardante reati contro il patrimonio, lo hanno trovato in possesso di gr. 24,00 di cocaina, materiale per il confezionamento, n. 2 bilancini di precisione, la somma in denaro contante di € 330,00, nr. 11 cellulari ed una borsa contenente gli effetti personali e documenti di una donna vicentina, provento di furto denunciato presso la locale questura in data 17 gennaio 2022.

Nel prosieguo della perquisizione, venivano denunciati per ricettazione M. R., algerina ventiquattrenne, regolare sul territorio nazionale, B. M., algerino ventisettenne, irregolare sul territorio nazionale, gravato da precedenti e L. R., algerino trentunenne, irregolare sul territorio nazionale, gravato da precedenti tutti domiciliati in Vicenza, poiché trovati in possesso di n. 2 computer ed un lettore cd, risultati essere stati asportati dalla scuola elementare di Torri di Quartesolo la sera del 10 febbraio 2022, nonché di altri computer, un sassofono ed una motosega.

Nell’ambito del medesimo procedimento, la perquisizione veniva successivamente effettuata anche in questa via delle Casermette, dove i militari operanti, deferivano in s.l. per detenzione illecita di sostanze stupefacenti L. M. S. I., algerino trentaquattrenne, irregolare sul territorio nazionale gravato da precedenti, medesimo, veniva trovato in possesso di gr. 15,40 di sostanza stupefacenti di tipo hashish, gr. 2,10 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, la somma in denaro contante di € 3600,00, nr. 2 cellulari.