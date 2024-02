VICENZA – Alla Fondazione di Storia gli ‘altri Pigafetta’

“Altri Pigafetta. Relazioni e testi sul viaggio di Magellano ed Elcano”

Venerdì 16 febbraio, ore 18 , Contrà San Francesco, 41

In occasione delle celebrazioni dei 500 anni del viaggio della flotta di Fernando Magellano (1519-1522), che per prima compì la circumnavigazione del globo, Vicenza ha visto una serie di iniziative legate al nome di Antonio Pigafetta.

La Fondazione di Storia di Vicenza, venerdì 16 febbraio, alle 18, nellasedein Contrà San Francesco, 41, propone una diversa visione di quegli accadimenti: “Altri Pigafetta. Relazioni e testi sul viaggio di Magellano ed Elcano”, è infatti il titolo del volume, scritto dal prof. Andrea Zannini (Viella editore), docente di Storia moderna all’Università di Udine, con il quale dialogheranno Giada Peterle, del Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità dell’Università di Padova e Andrea Savio, dottore di ricerca in scienze storiche, anch’egli docente dell’Ateneo Patavino.

«All’arrivo dell’unica nave superstite con 18 componenti d’equipaggio, – spiega Zannini nell’introduzione-, furono subito raccolte testimonianze dirette e stese le prime ricostruzioni dell’incredibile impresa. Dunque, oltre al manoscritto di Pigafetta esistono anche altre testimonianze dei partecipanti alla spedizione, ricche di particolari diversi. Questo volume riunisce sedici diversi documenti, tradotti per la prima volta in italiano dagli originali spagnoli, portoghesi e in lingua latina. La voce diretta dei protagonisti restituisce aspetti poco noti della “primera vuelta al mundo”.

Il libro si inserisce nell’ambito delle iniziative 2023 per le celebrazioni Pigafetta, ed è stato realizzato anche con il contributo del Comitato nazionale.