VICENZA – Al Bixio prima assoluta di “Aspettando Matù”

Prima assoluta della compagnia Theama Teatro al Bixio di Vicenza, sabato 6 e domenica 7 aprile.

E’ una sorta di sorpresa pasquale quella della compagnia Theama Teatro, che sabato 6 e domenica 7 aprile alle 21, al Teatro Bixio in via Mameli a Vicenza, propone in prima assoluta “Aspettando Matù (dietro le quinte)”, con un inaspettato cambio di titolo dello spettacolo in cartellone nell’ambito della 18° edizione di “Mutazioni 04”, stagione curata per il Comune di Vicenza in collaborazione con FOR.THE – centro di formazione teatrale.

“Il teatro è una trappola (leggere attentamente il bugiardino”, era il precedente titolo, ma i contenuti di questa ironica e divertente pièce rimangono gli stessi: “Aspettando Matù”, di Dany Laurent per la regia di Daniela Padovan e Piergiorgio Piccoli, con una punta di amarezza, svela come la vera identità del protagonista (interpretato da Piergiorgio Piccoli), sia nascosta ma dominante rispetto al suo ruolo in palcoscenico, nonostante gli spassosi tentativi di camuffarla.

Un’identità che si rivela prima di andare in scena, nell’ora che precede l’apertura del sipario, durante la quale un celebre interprete infila, come in una collana, le manie, le ridicole insicurezze e le paranoie che caratterizzano chi fa questo mestiere, dando vita a spassose situazioni, in un brillante scambio di battute e moti di narcisismo con la sua storica assistente (interpretata da Michela Imbrunito).

Un modo di svelarsi al pubblico, che potrà prendersi gioco degli attori e della maggior parte dei teatranti, in una sorta di autoanalisi in cui il protagonista mostra come questo lavoro gli abbia fatto perdere lucidità ed equilibrio rispetto alla vita reale che sta fuori dal palcoscenico.

Biglietti: interi 15 euro; 12 euro ridotti. Per prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444 322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nei giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Info: www.teatrospaziobixio.com. I posti in sala non sono numerati.