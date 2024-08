VICENZA – Abbonamento con sconti per le ricariche elettriche

A partire dal mese di ottobre sarà introdotta un‘importante novità per i clienti del servizio di ricarica e-mobility di Agsm Aim Smart Solutions. Sarà infatti disponibile un abbonamento mensile Flat che, con una quota di soli 10 euro mensili, permetterà di beneficiare di uno sconto del 10% su tutte le ricariche effettuate durante il mese.

Il nuovo abbonamento va ad aggiungersi alle tre taglie di abbonamenti ora disponibili: small (50 KWh), medium (100KWh) e large (200KWh).

Dal 2 settembre saranno inoltre adeguate le tariffe di ricarica al mercato di settore, rimaste invariate dal settembre 2022. Anche con l’applicazione delle nuove tariffe, Agsm Aim Smart Solutions rimane tra i fornitori più convenienti in Italia. Le nuove tariffe garantiscono ai clienti di Agsm Aim Smart Solutions un servizio di qualità a prezzi ancora competitivi, sia per la modalità di fruizione della ricarica elettrica pay per use sia per la formula in abbonamento.

Con il nuovo abbonamento mensile le nuove tariffe, tra le più convenienti in Italia, Agsm Aim Solutions conferma il suo impegno per rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile e vantaggiosa per tutti. Basti pensare poi che, dal mese di giugno del 2023 al giugno del 2024 il numero di punti di ricarica installati da Agsm Aim Smart Solutions è incrementato del 78 per cento.

Scegliere un veicolo elettrico significa contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, migliorare la qualità dell’aria e promuovere uno stile di vita più sostenibile. Inoltre, garantisce vantaggi economici, tra cui risparmio in termini di consumo, minori costi di rifornimento e spese di manutenzione, grazie alla maggiore efficienza e alla semplicità dei motori elettrici.