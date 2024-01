VICENZA – 48 nuovi alloggi Ater in via Bartolomeo da Breganze: al via i lavori

Un programma integrato di edilizia residenziale pubblica a Vicenza da oltre 10 milioni di euro. Si sta concretizzando in città l’intervento definito dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra l’Ater di Vicenza e il Comune di Vicenza il 14 maggio 2021 che prevede la realizzazione di due fabbricati per 48 alloggi totali e uno spazio collettivo di circa 90 metri quadrati a Laghetto nell’area di via Beato Bartolomeo da Breganze. Concluse infatti le fasi progettuali dell’intervento e le procedure di affidamento aggiudicando l’appalto al raggruppamento di imprese ITAC srl, T.S.B. srl e I.S.I. srl, nel dicembre scorso sono iniziati i lavori. (continua)

L’investimento complessivo è di 10 milioni 380 mila euro: 5.226.577,72 euro sono stati assegnati all’Ater dalla Regione Veneto, che ha destinato un finanziamento del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica al progetto del capoluogo; l’Azienda investe 3.839.929,28 euro e la Regione Veneto ha inoltre assegnato al progetto un contributo di 1.313.492,56 euro.

“Si concretizza uno dei più importanti progetti dal punto di vista economico per l’Ater di Vicenza dell’ultimo decennio, soprattutto per quanto riguarda la città di Vicenza – spiega il Presidente dell’Ater Valentino Scomazzon – L’intervento progettato a Laghetto nasce soprattutto per dare risposte ad alcune fasce di popolazione, in particolare ad anziani autosufficienti e nuclei familiari monogenitoriali. Una scelta che è il frutto di un confronto con l’Amministrazione Comunale con cui abbiamo sottoscritto il Protocollo di Intesa nel 2021, che aveva evidenziato come fossero queste tipologie di famiglie quelle più bisognose di trovare spazi e alloggi. Sono quindi particolarmente orgoglioso, insieme al Consiglio di Amministrazione e a tutta l’Azienda Territoriale, per il risultato ottenuto, nella speranza di poter assegnare gli alloggi nel più breve tempo possibile”.

“La città di Vicenza – commenta il Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – sta attraversando, come tantissimi altri capoluoghi, un serio problema di emergenza abitativa pubblica che non consente di dare una risposta sufficiente al numero crescente di persone in difficoltà economica. Con questi 48 alloggi sarà possibile dare una casa dignitosa a cittadine e cittadini che ne hanno diritto. Si darà quindi una risposta ad alcuni dei tanti cittadini che sono in lista d’attesa per un alloggio pubblico in città: il tema della casa deve tornare al centro degli investimenti pubblici, a livello nazionale, regionale e locale, perché è una vera e propria emergenza”.

L’intervento prevede, nell’area di proprietà comunale in via Bartolomeo da Breganze a Laghetto (terreno il cui diritto di superficie è stato ceduto all’Ater dal Comune per 99 anni nell’ottobre del 2021), la realizzazione di 2 edifici, che si sviluppano per tre piani al di sopra del piano terra, e che risultano così strutturati:

– edificio A costituito da n. 28 alloggi;

– edificio B costituito da n. 20 alloggi e dallo spazio collettivo (collocato al piano terra).

I 48 alloggi invece sono così distribuiti:

– n. 18 alloggi con superficie utile tra 40 mq a 45 mq con 1 camera da letto;

– n. 24 alloggi con superficie utile tra 45 mq e 50 mq con 1 camera da letto;

– n. 6 alloggi con superficie utile di circa 79 mq con 2 camere da letto.

Il progetto prevede la realizzazione di 67 parcheggi esterni dedicati alle residenze, posteggi esterni per cicli/motocicli oltre a 10 parcheggi esterni riservati per lo spazio collettivo da cedere in uso gratuito al Comune di Vicenza.

In accordo al Protocollo di Intesa siglato è prevista altresì la cessione in uso al Comune di n. 4 alloggi oltre allo spazio collettivo.

Nell’intervento particolare attenzione e cura sono state dedicate inoltre alla sostenibilità ambientale, all’efficienza energetica e allo sfruttamento delle risorse rinnovabili, al fine di ottimizzare i consumi e ridurre pertanto i costi di gestione.

Come da Protocollo di Intesa, riconosciuto l’interesse pubblico del programma per la realizzazione di un intervento di erp sovvenzionata, gli alloggi verranno assegnati in via prioritaria a nuclei familiari di anziani, composti da uno o due componenti, e in via residuale a nuclei mono-genitoriali a seconda delle tipologie costruttive degli alloggi.

L’iniziativa nasce infatti da interessi condivisi tra l’Amministrazione Comunale di Vicenza e Ater per dare una risposta alle numerose richieste di alloggi di erp in città.

La conclusione dell’iter per la realizzazione delle opere è prevista con il collaudo nel 2026.