VICENZA – 24enne ubriaco e drogato viene bloccato mentre ruba in palestra: aggredisce e ferisce i poliziotti

La scorsa notte gli agenti della Polizia hanno arrestato V. F. S., 24enne vicentino pluripregiudicato, con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità.

Alle 22.00 circa di ieri sera è arrivata al numero di emergenza 113 della Centrale Operativa della Questura una richiesta di intervento urgente per segnalazione di una persona che era stata bloccata mentre era intenta a rubare nello spogliatoio femminile della Palestra dell’Istituto Comprensivo “A. GIURIOLO”.

Gli utenti della Palestra hanno subito segnalato un giovane in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti – già noto alle Forze di Polizia per essersi reso responsabile, in passato, di atti simili – intento ad urlare e ad agitarsi animatamente nei confronti di coloro che lo avevano trattenuto all’interno della Scuola.

Gli agenti hanno cercato di calmarlo per poter procedere alla identificazione dei presenti; a quel punto, tuttavia, la reazione di V. F. S. è diventata sempre più aggressiva, tanto che si è scagliato fisicamente contro gli agenti provocando, in tal modo, una violenta colluttazione durante la quale uno dei due Poliziotti, rovinando a terra, ha riportato serie lesioni al polso.

Nel frattempo è giunto in aiuto un secondo equipaggio delle volanti, che ha consentito, alla fine, di immobilizzare il soggetto dopo averlo bloccato a terra. Tuttavia, anche in questa occasione, mentre cercavano di contenerlo, V. F. S. si lanciava contro gli altri due Agenti di Polizia procurando lesioni anche ad uno di loro.

Una volta arginata la folle violenza di V. F. S., gli Agenti di Polizia erano in grado di ricostruire quanto accaduto: ieri sera, presso la Palestra dell’Istituto Comprensivo “A. GIURIOLO”, era in corso una partiva di pallavolo; ad un certo punto uno degli atleti – testimoni, dirigendosi verso lo spogliatoio al termine delle attività sportiva, notava V. F. S. uscire frettolosamente dallo stesso per poi accorgersi che tutte le borse erano state svuotate, compresa la propria da cui era stata asportata la somma di 50 euro. Il testimone immediatamente attirava l’attenzione delle altre persone presenti chiedendo di fermare il soggetto che tentava di dileguarsi attraverso il cortile. Costui, subito raggiunto dagli altri atleti, era obbligato a fermarsi in quanto rimasto senza vie di fuga.

V. F. S., vistosi scoperto, restituiva la somma che aveva asportato alcuni minuti prima dell’arrivo della prima pattuglia, ammettendo quindi di essere il responsabile dei furti.

In considerazione dell’accaduto, gli Agenti di Polizia procedevano all’arresto di V. F. S. per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, nonché alla denuncia di costui anche per lesioni volontarie poiché ai Poliziotti rimasti feriti – che nel frattempo erano stati accompagnati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vicenza – veniva emesse prognosi di guarigione, rispettivamente, di 7 giorni e di 2 giorni.